Sampdoria-Verona dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sampdoria-Verona è una sfida valida per la 31ª giornata: tutto sul match del Luigi Ferraris, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SAMPDORIA-VERONA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Sampdoria affronta il Verona in uno degli anticipi della 31/a giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono reduci da due sconfitte casalinghe: la Sampdoria ha perso contro il Napoli (0-2), l'Hellas, invece, contro la Lazio (0-1). Lecito aspettarsi, dunque, un pronto riscatto da parte delle due formazioni che navigano in acque tranquille in classifica.

La Sampdoria ha 36 punti, ma una sola vittoria nelle ultime cinque gare (1-0 contro la Sampdoria). Sono 39 i gol segnati e 45 quelli subiti. In casa sono 20 i punti conquistati con 6 vittorie, 2 pareggi e ben 7 sconfitte.

Il Verona ha 41 punti, ma, come la Sampdoria, una sola vittoria conquistata nelle ultime cinque gare. Poi ben 4 sconfitte. Sono 38 le reti segnate e 35 quelle subite. In trasferta sono 20 i punti conquistati con 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Dei 49 precedenti tra Sampdoria e Verona, gli ospiti ne hanno vinti 12, i padroni di casa 19 e per 17 volte la partita è terminata in pareggio. Detto dei 52 gol segnati dal Verona, a fronte dei 71 della Sampdoria, da segnalare come l’ultimo pareggio sia lo 0-0 del Bentegodi del 20 settembre 2017. Da lì in avanti, un 2-0 per parte e i due 2-1 per i blucerchiati negli ultimi due confronti.

La gara di andata, giocata il 16 dicembre al Bentegodi, ha visto imporsi la Sampdoria (1-2) grazie ai gol messi a segno da Ekdal e Verre, prima del rigore trasformato da Zaccagni.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sampdoria-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SAMPDORIA-VERONA

La partita tra Sampdoria e Verona è in programma sabato 17 aprile 2021 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Ancora una volta la gara sarà a porte chiuse, senza la presenza del pubblico, a causa delle norme anti Covid. Il fischio d'inizio della sfida è in programma alle ore 15.00.

Sampdoria-Verona sarà visibile in diretta esclusiva sulle reti Sky, in quanto si tratta di una delle sette partite trasmesse questa giornata dalla pay tv satellitare. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (252 del satellite).

Un'altra possibilità per assistere a Sampdoria-Verona riguarda la diretta streaming, attraverso l’applicazione Sky Go. Quelli che sono abbonati potranno assistere alla gara grazie a dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa è NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre la possibilità di vedere molti eventi sportivi (come gli incontri di Serie A) acquistando uno dei pacchetti appositi.

Anche su Goal potrete ricevere aggiornamenti relativi a Sampdoria-Verona: dalle scelte dei due allenatori fino al racconto minuto per minuto del match, tramite la solita diretta testuale.

Nella Sampdoria, Ranieri sceglie il 4-4-2 con Audero tra i pali, Bereszynski e Augello esterni con Yoshida e Colley centrali. Candreva e Jankto sulle fasce con Adrien Silva e Thorsby in mezzo. Attacco formato da Quagliarella e Gabbiadini. Ekdal e Torregrossa out.

Nel Verona, invece, solito 3-4-2-1 per Juric con Silvestri tra i pali, Lovato, Magnani e Ceccherini a comporre il terzetto difensivo. Faraoni e Lazovic sulle fasce con Tameze e Veloso in mezzo. Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.