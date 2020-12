Probabili formazioni Napoli-Torino: Insigne torna dopo la squalifica

Torino e Napoli si affrontano nella loro ultima sfida del 2020. Molte assenze per Gattuso in attacco, ma rientra Lorenzo Insigne.

e chiudono il loro 2020 e lo fanno sfidandosi in una partita valida per il quattordicesimo turno del campionato di che mette in palio punti dal peso specifico molto elevato. Da un lato infatti i partenopei sono chiamati a fare risultato dopo due sconfitte consecutive per restare nella scia delle primissime, dall’altro i granata devono assolutamente mettere fieno in cascina per provare a risalire una classifica che al momento parla di piena zona retrocessione.

Per l’occasione, Rino Gattuso disegnerà il suo Napoli con un 4-2-3-1 nel quale non ci saranno Koulibaly, Lozano, Mertens ed Osimhen.

La linea difensiva davanti a Meret prevederà quindi Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, mentre Manolas e Maksimovic comporranno la coppia centrale. A centrocampo saranno Bakayoko e Demme a formare il duo di mediana, mentre le novità più importanti riguarderanno l’attacco.

Sarà Petagna infatti ad agire da unica punta, con un trio a supporto nel quale, oltre al rientrante Insigne , ci saranno dal 1’ anche Politano e Zielinski.

Marco Giampaolo si affiderà ad un 3-5-1-1 che non comprenderà lo squalificato Lyanco e gli indisponibili Murru ed Ansaldi.

La difesa davanti a Sirigu (che dovrebbe rientrare dal 1’), sarà composta da Izzo, Bremer e Rodriguez.

A centrocampo, Rincon sarà il regista di un reparto che prevederà Meité e Linetty come interni e Lukic avanzato di qualche metro in veste di trequartista. Davanti sarà Belotti a sostenere tutto il peso dell'attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-TORINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.