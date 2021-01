Probabili formazioni Lazio-Parma: dentro Muriqi e Pereira

Turnover per entrambe le squadre, chi passerà il turno affronterà l'Atalanta a Bergamo: titolari Muriqi e Sohm.

Si chiude all’ Olimpico il quadro degli ottavi di finale di Coppa . Nell’ultima delle sfide in programma la ospiterà il in un match che mette in palio un pass per la sfida nel successivo turno contro l’.

Per l’occasione, Simone Inzaghi farà riposare alcuni tra i titolari inamovibili, dando quindi spazio a chi ha giocato meno. Nel suo 3-5-2, il pacchetto difensivo davanti a Strakosha sarà completato da Parolo, Hoedt ed Acerbi.

A centrocampo, Fares torna a disposizione e partirà dal 1’ a sinistra, mentre sulla fascia opposta ci sarà Lazzari. In mediana, vista anche la squalifica di Lucas Leiva, sarà Escalante ad andare in cabina di regia, con Akpa Akpro e Milinkovic-Savic che si sistemeranno ai suoi lati. In attacco spazio a Muriqi e Andreas Pereira. Riposerà invece Ciro Immobile, non convocato.

Altre squadre

Ampio turnover per Roberto D’Aversa che, oltre a dover rinunciare agli indisponibili Gagliolo, Bruno Alves, Balogh, Laurini, Karamoh, Osorio, Valenti e Nicolussi Caviglia, ha deciso di non convocare Cornelius, Inglese, Iacoponi, Pezzella, Gervinho e Kucka.

Il suo sarà quindi un 4-3-3 ‘sperimentale’ nel quale, davanti a Colombi, saranno Busi, Dierckx, Bane e Ricci a completare la linea difensiva.

Il trio di mediana sarà composto da Dei, Cyprien e Sohm, mentre in attacco Adorante sarà il perno di un tridente completato da Mihaila e Sprocati.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Parolo, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic-Savic, Fares; Muriqi, A. Pereira.

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx, Bane, Ricci; Dezi, Cyprien, Sohm; Mihaila, Adorante, Sprocati.