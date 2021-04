Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta: Eysseric e Pasalic dal 1'

Fiorentina e Atalanta chiudono il programma domenicale della trentesima giornata: Eysseric fa il Ribery, Gasperini con Pasalic.

Il programma domenicale della trentesima giornata di Serie A si conclude al 'Franchi', col posticipo delle 20:45 tra Fiorentina e Atalanta.

La squadra di Iachini va a caccia dei punti che la separano dall'obiettivo salvezza per poter disputare l'ultimo scorcio di stagione senza patemi. Dea in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions e in stato di grazia.

Viola con Eysseric al posto dello squalificato Ribery, mentre Amrabat farà le veci di Pulgar. Bonaventura e Castrovilli mezzali, sulle fasce Caceres e Biraghi. Solito pacchetto a tre in difesa con Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta a protezione di Dragowski.

Gasperini vara la difesa a quattro con Toloi e Gosens terzini, Pasalic agirà da mezzala nel centrocampo a tre insieme a De Roon e Freuler. Davanti la coppia tutta colombiana formata da Muriel e Zapata, alle loro spalle c'è Malinovskyi.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

ATALANTA (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; Pasalic, De Roon, Freuler; Malinovskyi; Muriel, Zapata.