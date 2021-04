Fiorentina-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina e Atalanta si sfidano nella 30ª giornata di Serie A. Tutto sulle formazioni e su come seguire la partita in tv e in streaming.

FIORENTINA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fiorentina-Atalanta

Fiorentina-Atalanta Data: 11 aprile 2021

11 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) , Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251)

Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (canale 251) Streaming: Sky Go, NOW

Fiorentina-Atalanta chiude il programma della 30ª giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, Giuseppe Iachini cerca la prima vittoria del suo mandato-bis in riva all'Arno.

Il tecnico marchigiano - già allenatore viola dal dicembre 2019 al novembre 2020 - si è ripreso la guida tecnica dei gigliati strappando un punto sul campo del Genoa, nonostante l'inferiorità numerica imposta dall'espulsione di Franck Ribery. A 9 giornate dal termine la Fiorentina occupa la quattordicesima posizione in campionato con un vantaggio di otto lunghezze sulla zona retrocessione.

In quel di Firenze sbarca un'Atalanta che sprizza di salute: la vittoria interna contro l'Udinese - la terza consecutiva - ha permesso alla formazione guidata da Gian Piero Gasperini di mantenersi in zona Champions League e di accorciare il gap dal Milan, distante soltanto due punti. Al Franchi, gli orobici vogliono compiere un altro passo deciso verso la qualificazione alla prossima edizione della più importante manifestazione europea.

All'andata fu gara senza storia al Gewiss Stadium: un 3-0 senza appello in favore dei nerazzurri griffato dai goal di Gosens, Malinovskyi e Toloi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fiorentina-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIORENTINA-ATALANTA

Fiorentina-Atalanta, posticipo della 30esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 11 aprile allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Il match tra Fiorentina e Atalanta verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e sul numero 251 del satellite.

Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Sarà sufficiente scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto "Sport".

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Fiorentina-Atalanta anche in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale sarà possibile ricevere gli aggiornamenti minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Giuseppe Iachini sarà costretto a fare a meno degli squalificati Pulgar e Ribery. In attacco, al fianco di Vlahovic, ballottaggio tra Kouamé e Eysseric, con il francese avanti. A centrocampo spazio ad Amrabat, supportato da Bonaventura e Castrovilli. Sulle corsie laterali si va verso la conferma di Caceres a destra con Biraghi a sinistra. In porta ci sarà Dragowski e davanti al portiere polacco il solito pacchetto a tre composto da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.

In casa Atalanta dovrebbe farcela Muriel dopo il colpo alla schiena ricevuto nella partita contro l'Udinese. A fianco del colombiano ci sarà il connazionale Zapata, con Pasalic tra le linee. Out Pessina, positivo al Covid-19. A centrocampo gli imprescindibili Freuler e de Roon. Sulle corsie esterne torna Maehle dal primo minuto, mentre Gosens agirà sul versante opposto. Difesa confermata in toto con Toloi, Romero e Djimsiti a protezione di Gollini.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata.