Probabili formazioni Crotone-Torino: c'è Zaza con Bonazzoli

Dopo due gare non giocate causa coronavirus, il Torino, terzultimo, di scena in casa del Crotone, fanalino di coda della classifica.

Le ultime due gare del Torino non sono state giocate: ora i granata scendono finalmente in campo in Serie A, contro il Crotone. Una sfida essenziale per entrambe vista la difficile situazione di classifica, con i calabresi ultimi della graduatoria e i granata, terzultimi, sorpassati dal Cagliari.

Due vittorie e tre pareggi per il Torino contro il Crotone in Serie A: dal 2015/16 la squadra rossoblù è quella affrontata più volte dai granata tra quelle contro cui non hanno mai perso.

Il Torino è imbattuto in trasferta contro il Crotone in Serie A, grazie a un successo e un pareggio, segnando esattamente due reti in entrambe le sfide.

Nicola deve fare i conti con diverse positività al coronavirus dei suoi uomini e per questo motivo avrà scelte obbligate. Sono ben cinque comunque i casi di Covid tra i piemontesi, con tre giocatori recuperati in extremis e presenti almeno in panchina.

Nel Torino l'attacco sarà formato da Zaza e Bonazzoli, con Vojvoda e Ansaldi larghi sulle fasce. Interni nel 3-5-2 Mandragora, Lukic e Rincon, mentre la difesa sarà composta da Izzo (recuperato dalla lombalgia), Lyanco e Rodriguez. Tra i pali ci sarà Sirigu.

Cosmi sceglie il 3-4-3 per il suo Crotone, con Simy prima punta, supportato a Ounas e Messias sulle fasce d'attacco. A centrocampo c'è Molina con Marrone, Pedro Pereira e Reca, mentre davanti a Cordaz giocheranno Golemic, Djidji e Magallan.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; P. Pereira, S. Molina, Marrone, Reca; Messias, Simy, Ounas.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Bonazzoli.