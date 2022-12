Vince il Fulham, pareggio per il Newcastle. Tre punti per Liverpool e Manchester United, solo pari per il Manchester City.

Si chiude il 2022 e con esso anche l'anno solare della Premier League. Il campionato più prestigioso al mondo si infiamma nelle zone di testa, visti i risultati di Manchester City, Newcastle, Manchester United e Arsenal. Ovvero, le migliori fin qui.

Successo di misura per il Manchester United, ormai stabilmente nelle prime posizioni del campionato, stavolta grazie a Rashford. Inizialmente in panchina per essere arrivato tardi ad una riunione di squadra, l'attaccante inglese è subentrato nella ripresa trovando l'1-0 che ha dato i tre punti contro i Wolves. Quattro successi nelle ultime cinque partite per il team di Ten Hag.

Si ferma invece dopo diversi match consecutivi vinti il Newcastle, che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 nella sfida contro il Leeds. Altra gara da titolare per Gnonto, ormai fondamentale nello scacchiere di Marsch.

Finisce in parità anche la partita del Manchester City, che nell'ultimo periodo ha battuto il Liverpool in coppa e il Leeds in Premier, senza però riuscire a sorpresa a superare l'Everton nonostante l'ennesimo goal di Haaland, il 21esimo fin qui in campionato.

Nell'anticipo del venerdì ha avuto la meglio anche il Liverpool di Klopp, con un 2-1 che ha sancito la sconfitta del Leicester, invischiato nella lotta per non retrocedere, a pochi passi dal terzultimo posto.

Il Southampton non riesce ad interrompere la striscia di sconfitte di fila fermando il Fulham (2-1 per i londinesi), mentre il Crystal Palace ha espugnato il campo del Bournemouth lasciano le posizioni più dure della graduatoria, allontanandosi dallo stesso team biancorosso con un gran primo tempo.

PREMIER LEAGUE, RISULTATI 18ª GIORNATA - CLASSIFICA

WEST HAM-BRENTFORD 0-2 [18' Toney, 43' Dasilva]

LIVERPOOL-LEICESTER 2-1 [4' Dewsbury-Hall (LE), 38' aut. e 45' aut. Faes (LI)]

WOLVES-MANCHESTER UNITED 0-1 [76' Rashford]

BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE 0-2 [19' Ayew, 36' Eze]

FULHAM-SOUTHAMPTON 2-1 [34' aut. Ward-Prowse (F), 56' Ward-Prowse (S), 88' Palhinha (F)]

MANCHESTER CITY-EVERTON 1-1 [24' Haaland (M), 64' Gray (E)]

NEWCASTLE-LEEDS 0-0

BRIGHTON-ARSENAL