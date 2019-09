Potenza-Catania: dove vederla in tv e streaming

Potenza e Catania si sfidano per la terza giornata del Girone C di Serie C: tutto sulle formazioni e su dove vedere il match in tv e streaming.

Campionato di Serie C giunto alla terza giornata. Per il girone C, il Catania di Camplone fa visita al Potenza in una delle sfide più interessanti di questo weekend di campionato.

Partenza a razzo della compagine etnea, capace di cogliere 6 punti nelle prime due uscite grazie al pirotecnico 6-3 con cui ha espugnato Avellino e al 2-1 rifilato al 'Massimino' alla Virtus Francavilla.

Per il Potenza, a differenza del Catania, i punti conquistati in due giornate sono invece 3 frutto della vittoria di misura sulla Casertana al debutto cui ha fatto però seguito il ko di Terni sempre per 1-0.

Tutto su Potenza-Catania: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

POTENZA-CATANIA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Potenza-Catania DATA 8 settembre 2019, ore 17:30 DOVE Stadio 'Alfredo Viviani', Potenza ARBITRO Daniele Paterna di Teramo TV - STREAMING Eleven Sports

ORARIO POTENZA-CATANIA

Potenza-Catania si gioca domenica 8 settembre 2019 allo stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza: calcio d'inizio della sfida previsto alle ore 17:30.

Il match tra Potenza e Catania non godrà di alcuna copertura televisiva: la partita, infatti, verrà trasmessa dalla piattaforma web Eleven Sports che si è aggiudicata i diritti in esclusiva del campionato di Serie C.

Come detto, per assistere a Potenza-Catania occorrerà collegarsi al sito di Eleven Sports o scaricare l'apposita app e godersi la gara in diretta : basterà utilizzare PC, smartphone o tablet sottoscrivendo un abbonamento o in alternativa acquistare il singolo evento.

POTENZA (4-4-2): Breza; Giosa, Emerson, Silvestri, Viteritti; Dettori, Ricci, Alvaro, Coccia; Murano, Sgrò. All. Raffaele.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Silvestri, Calapai, Saporetti; Dall’Oglio, Sarno, Lodi, Welbeck, Pinto; Di Piazza, Di Molfetta. All. Camplone.