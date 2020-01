Il post twitter di Ibrahimovic: "Cazzo guardi"

Social scatenati dopo l'enigmatico messaggio dell'attaccante del Milan sul suo profilo ufficiale.

La sua aura da fuoriclasse ha risvegliato il . Certo, il team rossonero ha cambiato uomini e gioco, ma l'apporto di Ibrahimovic nello spogliatoio sembra aver dato una mano in più nella ripresa di queste settimane. Due vittorie, un pareggio ed ancora possibile.

Tifosi del Milan innamorati del Milan, della sua sfacciataggine, del suo modo di entrare in campo e comportarsi. Ibrahimovic o si ama alla follia o si odia profondamente, sempre a livello calcistico ovvio. E' uno di questi personaggi che dividono fans e addetti ai lavori. Che fanno interrogare sul perchè delle sue azioni.

Ha fatto parlare di sè il post odierno di Ibrahimovic su twitter, che ha allagato una sua foto in primo piano, serio, con una particolare domanda:

"Cazzo guardi"

In molti si saranno dimenticati, ma tale frase venne pronunciata da Ibrahimovic nel 2012 all'indirizzo di una giornalista, colpevole secondo l'attaccante, anche allora del Milan, di aver fatto domande troppo scomode. Si generò come ovvio una grossa polemica e nessuna scusa, secondo la stessa cronista, da parte dello svedese.

Per molti stavolta però il post di Ibrahimovic non è certo utile a rimembrare quel particolare episodio, ma semplicemente attuo ad evidenziare la sua sicurezza e la voglia di riportare il Milan nelle posizioni di testa. Cosa per cui è stato ingaggiato alcune settimane fa.