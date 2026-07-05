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Portogallo-Spagna: tutto quello che c'è da sapere sui Mondiali FIFA 2026

Coppa del Mondo
Portogallo
Spagna
C. Ronaldo
M. Oyarzabal
L. Yamal
G. Ramos

Anteprima completa di Portogallo-Spagna ai Mondiali 2026. Analizziamo tattiche, novità sulle formazioni e altro in vista degli ottavi di finale in Texas.

Portogallo-Spagna si giocherà il 6 luglio 2026 alle 15:00 EST (20:00 GMT).

I due vicini iberici si affrontano negli ottavi di finale dei Mondiali

Chi vincerà?

Come ci sono arrivati Portogallo e Spagna

Finora il Portogallo è stato altalenante: imbattuto e con soli due gol subiti in quattro gare, ha però faticato nell'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo e nello 0-0 con la Colombia. Contro la Croazia è servito un gol al 94° di Goncalo Ramos, nuovo acquisto del Milan, e il VAR ha poi annullato una rete agli avversari, in un match con ben quattro reti cancellate.

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

La Spagna di Luis de la Fuente, favorita fin dall’inizio, non ha ancora subito gol: ha battuto 4-0 l’Arabia Saudita e 1-0 l’Uruguay, mentre lo 0-0 con la modesta Capo Verde ha ricordato che il torneo è ricco di sorprese. Curiosamente, nessuna delle vincitrici del 2006, 2010 e 2014 (Italia, Spagna e Germania) ha superato un turno ad eliminazione diretta da allora. La Roja proverà a invertire il trend. Nel primo turno ha dominato l’Austria 3-0.

Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Oyarzabal ha dimostrato di essere clutch nelle partite importanti

Mikel Oyarzabal non è il nome più noto della rosa, ma il pilastro dell’Athletic Bilbao ha siglato una doppietta decisiva nel 3-0 contro l'Austria ai sedicesimi.

I minuti della stella Lamine Yamal sono stati invece dosati con cura: 19’ contro Capo Verde, 45’ (con gol) contro l’Arabia Saudita, 76’ contro l’Uruguay. Contro l’Austria è partito titolare e ha giocato 85’, buon segno per De La Fuente.

FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTGetty Images

Ronaldo o Ramos, o entrambi?

Il gol di Gonçalo Ramos contro la Croazia offre a Roberto Martinez un’opzione concreta per il match con la Spagna. Non è escluso che Cristiano Ronaldo possa partire dalla panchina, come già accaduto nel 2022 quando Ramos sostituì il fuoriclasse nella vittoria 6-1 sulla Svizzera.

크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

Probabile formazione del Portogallo

Spagna (4-3-3)

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo.

Probabile formazione della Spagna

Spagna (4-3-3)

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Statistiche chiave di Portogallo-Spagna

  • Mikel Oyarzabal ha contribuito direttamente a cinque degli otto gol della Spagna in questo torneo (4 gol, 1 assist) e ha partecipato a 24 reti nelle ultime 16 partite da titolare.
  • Sei delle otto partite disputate dal Portogallo quest’anno sono terminate in parità all’intervallo.
  • La Spagna ha mantenuto la porta inviolata in nove delle ultime dieci partite ufficiali.

Convocati Portogallo (26 giocatori)

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampisti: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

Convocati Spagna (26 giocatori)

Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcellona).

Difensori: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcellona), Pau Cubarsí (Barcellona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Attaccanti: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Lamine Yamal (Barcellona), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Portogallo - Spagna

4-2-3-1
Portogallo crest
Portogallo
POR
Formazione
Spagna crest
Spagna
SPA
4-2-3-1
1D. Costa3R. Dias25N. Mendes13R. Veiga20J. Cancelo8B. Fernandes18P. Neto23Vitinha15J. Neves17R. Leao7C. Ronaldo23U. Simon12P. Porro24M. Cucurella14A. Laporte22P. Cubarsi19L. Yamal20Pedri15A. Baena10D. Olmo16Rodri21M. Oyarzabal
Spagna crest
Spagna
SPA
4-2-3-1
Portogallo

Formazione titolare

Spagna

Allenatore

  • R. Martinez
  • L. de la Fuente

Roberto Martinez dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con Diogo Costa in porta, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes nella linea difensiva. A centrocampo spazio al trio Joao Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, con Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo a comporre il tridente offensivo. Non risultano infortuni o squalifiche nel gruppo portoghese al momento.

Luis de la Fuente risponde con il suo 4-3-3 di riferimento: Unai Simón tra i pali, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella in difesa, Rodri, Pedri e Alejandro Baena a centrocampo, con Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Dani Olmo nel reparto offensivo. Anche per la Spagna non sono segnalati indisponibili nella rosa attuale, anche se la situazione di Nico Williams e Yeremy Pino non è stata ancora confermata ufficialmente per questa gara. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

POR

POR - Forma

NGR
V2-1
DRC
D1-1
UZB
V5-0
COL
D0-0
CRO
V2-1
Gol segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SPA

SPA - Forma

PER
V1-3
CPV
D0-0
ASA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
Gol segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Portogallo arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite disputate. L'ultimo risultato è il 2-1 sulla Croazia ai sedicesimi di finale, con il gol decisivo firmato nel recupero. In precedenza, la selezione lusitana aveva travolto l'Uzbekistan per 5-0 nel girone, pur alternando quel successo netto con due pareggi per 0-0 contro la Colombia e 1-1 contro il Congo. Complessivamente, il Portogallo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3 nelle ultime cinque uscite.

La Spagna presenta un percorso più lineare: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è il 3-0 sull'Austria, preceduta dal successo per 1-0 sull'Uruguay e dal 4-0 sull'Arabia Saudita. L'unico neo è il pareggio a reti bianche contro Capo Verde nella fase a gironi. La Roja non ha subito gol nelle ultime quattro partite, con un totale di 8 reti segnate e 0 subite in quel lasso di tempo.

Storia degli scontri diretti

POR

Ultime 5 partite

SPA

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

L’ultimo incontro, il 2-2 nella Nations League A dell’8 giugno 2025, è terminato in parità. Prima, la Spagna aveva vinto 1-0 a Lisbona nel settembre 2022 e le due squadre avevano pareggiato 1-1 a Siviglia nel giugno 2022. Negli ultimi cinque incroci nessuna ha dominato: una vittoria per parte, tre pareggi.

Classifica

La Spagna ha vinto il Gruppo H, il Portogallo è arrivato secondo nel Gruppo K.

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