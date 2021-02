Porto-Juventus, goal di Taremi dopo un minuto: quasi da record

L'attaccante del Porto ha dato il vantaggio ai suoi alla prima azione pericolosa: si tratta del terzo goal più veloce subito dai bianconeri.

Praticamente due gare a disposizione della Juventus per recuperare lo svantaggio, immediato, subito contro il Porto . Ma il trauma di un goal subito a inizio gara, da rimontare, a sorpresa, rimane. Madama, nell'andata degli ottavi di Champions League è infatti andata sotto dopo un minuto e tre secondi.

Errore di Bentancur e rete di Taremi dopo appena 63 secondi che ha scioccato i tifosi della Juventus e gli stessi bianconeri in campo. Non si tratta della rete più veloce subita da Madama in Champions League, ma il goal lusitano si avvicina sensibilmente a far la storia.

E' infatti il terzo goal più veloce subito dalla Juventus in Champions League dopo quelle di Alaba e di Moller. Nel 2012/2013, infatti, i bianconeri uscirono dalla fase ad eliminazione diretta per mano del Bayern, vincitore sia all'andata che al ritorno per 2-0.

Nel primo match giocato in terra bavarese, Alab segnò dopo pochi secondi, prima che Muller chiudesse la gara. Nome da non confondere con Moller, giocatore del Borussia Dortmund che nel 1995/1996 aprì le marcature tra le mura amiche contro Madama, capace però di rimontare 3-1 con i goal di Padovano, Del Piero e Antonio Conte . Era la fase a gironi.

28enne iraniano, Mehdi Taremi gioca contro la Juventus la sua quarta gara nella Champions League 2020/2021: si tratta del suo primo goal stagionale in Europa e anche a livello generale, dopo quelli segnate nelle competizioni continentali asiatiche con le maglie di Persepolis ed Al-Gharafa.

Tra l'altro Taremi ha già sfidato Cristiano Ronaldo, ma non a livello di club: era il Mondiale 2018, con la maglia del suo Iran, contro il Portogallo dell'attaccante juventino. Allora a passare il girone fu la squadra lusitana insieme alla Spagna.