Polemiche dopo Sampdoria-Empoli, Corsi: "Chiacchiere da bar"

Serviva una vittoria all’ per tener vive le speranze di salvezza e la vittoria, pesantissima, è arrivata domenica sul campo della . Un risultato, quello ottenuto dalla compagine toscana, che rende a dir poco vibrante il finale di stagione delle squadre che attualmente stazionano nelle zone basse di classifica e che non è stato preso benissimo da tutti.

Il presidente del , Enrico Preziosi, parlando a Primo Canale di Sampdoria-Empoli, ha usato parole molto dure.

Il presidente dell’Empoli, Maurizio Corsi, parlando ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, ha cercato di mettere a tacere le polemiche.

“Le motivazioni hanno fatto la differenza, la nostra è stata una vittoria meritata. La squadra ha superato il momento negativo ed ora è in salute, proveremo a fare l’impresa, anche se le ultime due partite sembrano impossibili. Non abbiamo nulla da perdere e giocheremo con entusiasmo, mente le nostre rivali avranno forse paura. Le accuse alla Sampdoria? Sono cose che non voglio commentare. Io accetto sempre il verdetto del campo e queste sono chiacchiere da bar. Io faccio fatica a farle, anche al bar”.