Sampdoria sconfitta dall'Empoli, Preziosi furioso: "Una buffonata, ho spento la tv"

La vittoria dell'Empoli contro la Sampdoria mette nei guai il Genoa, che ora ha un solo punto di vantaggio sui toscani. Preziosi è furioso.

E' caos a Genova dove la sconfitta casalinga della Sampdoria contro l'Empoli ha messo nei guai l'altra metà della città, che ora rischia seriamente la clamorosa retrocessione in Serie B dato che il vantaggio del sui toscani è solo di un punto.

La sconfitta della quindi ha fatto infuriare i tifosi del Genoa e non solo. Anche il presidente Preziosi, intercettato da 'Primo Canale', non ha affatto digerito l'esito della partita di domenica pomeriggio.

"E' stata una buffonata, al primo goal dell' ho spento la ".

Più o meno sulla stessa linea di Preziosi, seppure con toni più pacati, anche il commento del direttore generale rossoblù Perinetti.

"La vittoria dell'Empoli l'avevo immaginata".

La paura di molti tifosi del Genoa alla vigilia di Sampdoria-Empoli d'altronde era che i blucerchiati, ormai da settimane senza obiettivi di classifica, potessero 'scansarsi' per aiutare l'Empoli e mettere nei guai i cugini.

Ipotesi questa respinta seccamente da Marco Giampaolo, che però al termine della partita contro l'Empoli ha ammesso come pensarlo sia lecito ma allo stesso tempo ha assicurato il massimo impegno della Sampdoria.

"Alcuni diranno questo, e so bene che questa sconfitta adesso aprirà il campo a un milione di commenti. Posso però garantire che la squadra si era preparata bene. Poi, è chiaro, se non fai risultato hai torto. Posso solo aggiungere che la Samp non ha buttato i remi in barca".

Adesso comunque il Genoa dovrà giocarsi la permanenza in nelle ultime due gare contro il in casa e la in trasferta, mentre l'Empoli ospiterà il nel prossimo turno e poi chiuderà a 'San Siro' contro l' .