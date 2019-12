Pogba-Real Madrid, affare caldo: Zidane lo vuole già a gennaio

Zinedine Zidane avrebbe chiesto a Florentino Perez uno sforzo per portare Paulo Pogba al Real Madrid già a gennaio. Fabian Ruiz tra le alternative.

Uomo mercato. Non ci sono altri modi per descrivere Paul Pogba, destinato a lasciare il nelle prossime sessioni. O, addirittura, già in quella imminente di gennaio. Il , seguendo le indicazioni di Zinedine Zidane, starebbe pianificando la strategia vincente, facendo leva sulla volontà del giocatore.

Secondo "Marca", quotidiano da sempre vicino agli affari del club merengue, il tecnico francese starebbe chiedendo a gran voce l'inserimento immediato del connazionale. Motivo per cui, se così fosse, l'assalto immediato sarebbe dei più decisi. Tuttavia, la sensazione è che i Red Devils faranno di tutto per cercare di allungare il matrimonio quantomeno fino a giugno, per poi eventualmente studiare le mosse da compiere per sostituire l'ex juventino.

Il Real Madrid, comunque, starebbe studiando piani alternativi. Da quelle parti continua a piacere Donny Van De Beek dell' , già corteggiato nell'ultima finestra estiva. Così come non passa mai di moda Christian Erisksen, in scadenza di contratto con il . Ma c'è anche una pista che porta al campionato italiano, più precisamente a Fabian Ruiz del .

Insomma, Zidane vuole Pogba e farà di tutto per allenarlo nell'immediato. Previsti, a tal proposito, nuovi contatti nelle prossime settimane. Volontà della sponda rossa di Manchester permettendo, s'intende.