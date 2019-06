Pogba vuole la cessione: il Manchester United pensa a Tielemans

Il Manchester United valuta l'acquisto del sostituto di Paul Pogba e starebbe pensando a Tielemans. Il suo cartellino è di proprietà del Monaco.

Il si prepara a salutare (di nuovo) Paul Pogba. Il centrocampista francese d'altronde ha già fatto sapere di voler lasciare l'Old Trafford e i Red Devils non intendono farsi trovare impreparati.

Secondo 'The Independent' anzi il Manchester United avrebbe individuato il possibile sostituto di Pogba in Youri Tielemans, talento belga classe 1997. Tielemans ha giocato in prestito col dallo scorso gennaio però il suo cartellino è di proprietà del dove rientrerà, ma solo di passaggio.

Sul centrocampista belga infatti ci sono vari top club europei e tra questi sembra anche il Manchester United, che vede in Tielemans il prospetto ideale per rimpiazzare Pogba.

Il futuro del francese intanto resta incerto tra il corteggiamento del , dove Zidane lo vorrebbe ma Florentino Perez non è molto convinto, e l'ipotesi di un ritorno alla Juventus.

I bianconeri lavorano sotto traccia con Raiola a un'operazione che si annuncia molto complessa ma non impossibile, specie se nell'affare venisse inserita qualche contropartita tecnica gradita allo United come Dybala o Douglas Costa.

United che intanto ha già messo gli occhi sul possibile erede di Pogba: il nome giusto, pare, è quello di Tielemans.