Pogba alla Juventus, Paratici studia le contropartite: Cancelo, Matuidi e Douglas Costa

Il Manchester United valuta Pogba 167 milioni di euro ma la Juventus potrebbe inserire nell'affare alcune contropartite gradite ai Red Devils.

L'accoglienza ricevuta dai tifosi della Juventus davanti al J Medical è stata quella che viene riservata di solito ai top player e così Mino Raiola, dopo aver portato De Ligt a , ora fa sognare ancora i bianconeri.

Il procuratore infatti ieri mattina non ha del tutto escluso il clamoroso ritorno di Pogba alla Juventus.

"Filo delle questioni non è mai scritto. Vivo la vita un giorno alla volta, vediamo che succede. La ? Vivo un giorno alla volta. Questo posso dire. Oggi qui, domani chissà".

L'operazione Pogback, ovviamente, resta a dir poco complicata soprattutto perchè il non vuole cedere il francese e lo valuta addirittura 167 milioni di euro.

Paratici però, secondo 'Il Corriere dello Sport', non ha abbandonato del tutto l'idea di provarci e starebbe valutando le possibili contropartite per rompere il muro inglese.

Al Manchester United, d'altronde, piacciono molto Cancelo e Matuidi che la sacrificherebbe senza troppi problemi per arrivare a Pogba.

Da valutare infine la posizione di Douglas Costa, giocatore sul quale Sarri vorrebbe puntare ma che dopo una stagione molto travagliata a livello muscolare potrebbe rientrare a sua volta nell'affare.

Intanto ieri Pogba ha giocato da titolare l'amichevole vinta dal Manchester United contro il ed è stato votato dai tifosi come migliore in campo. La Juventus però continua a sognare e spera ancora in Raiola.