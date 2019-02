Playoff Serie B: squadre, regole, date e orari delle partite

Si avvicina la conclusione del campionato di Serie B: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle promozioni in Serie A 2019/2020.

Dopo settimane e mesi di dubbi, ricorsi e svariate possibilità, alla fine la Serie B 2018/2019 si è giocata a diciannove squadre. Zero ripescate dopo l'addio di Avellino, Bari e Cesena e campionato inedito in attesa di un ritorno a numero pari dalla prossima annata. Il rush per la promozione in Serie A è già partito, bagarre playoff e mini-fuga delle prime della classe.

Serie B, quante promozioni in Serie A?

Tre squadre di Serie B parteciperanno alla prossima A: le prime due classificate al termine della stagione regolare sono promosse nella Serie A 2019/2020. La terza della Serie B 2018/2019 è promossa direttamente solamente in caso di 15 o più punti di distacco dalla quarta. In caso contrario, dai 14 punti in giù di distanza, si disputano i playoff.

Playoff, turno preliminare: squadre e regolamento

La squadra classificatasi quinta nella Serie B 2018/2019 disputa una gara di sola andata contro la squadra arrivata ottava, mentre la sesta affronta la settima. Il match si giocherà sul campo della quinta e sesta. In caso di parità si disputano i tempi supplementari, ma niente rigori dopo i 120 minuti: in questo caso viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Playoff, semifinali: squadre e regolamento

La squadra classificatsi terza affronta in gare di andata e ritorno la vincente tra sesta e settima, mentre la quarta sfida la vincente tra quinta e ottava. Passa in finale la squadra con più punti, ma in caso di parità si terrà conto della differenza reti. Con ulteriore parità, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. Dunque niente supplementari o rigori.

Playoff, finale: squadre e regolamento

Le due semifinalisti vincenti si affrontano in due gare, di andata e ritorno, per determinare la terza promossa in Serie A. La gara di ritorno viene disputata sul campo della squadra in migliore posizione in classifica al termine del campionato.

Sale in Serie A la squadra con maggior numero di punti nelle due gare: in caso di pareggio il primo criterio tiene conto della differenza reti, il secondo considera la squadra miglior classificata al termine del campionato.

Se le due compagni hanno concluso la Serie B a pari punti il ritorno prevede supplementari ed eventualmente rigori. Inizialmente c'è stata la possibilità di una finale a gara unica, opzione scartata per mantenere l'attuale formula.

Playoff, date e orari

Date e orari degli eventuali playoff di Serie B verranno comunicati una volta che gli stessi saranno certi di essere disputati.