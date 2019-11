Il duro sfogo di Platini: "Mi hanno fatto passare per Al Capone"

L’ex presidente della UEFA, Michel Platini, pronto a tornare nel mondo del calcio: “Ho 64 anni, non posso sbagliare”.

Le ultime annate non sono state certamente semplici per Michel Platini. L’ex fuoriclasse della infatti, nel 2015 è stato squalificato dal Comitato Etico della FIFA per otto anni da tutte le attività calcistiche, perché accusato di avere illegalmente percepito nel 2011, due milioni di franchi svizzeri dall’ex presidente del massimo organo calcistico, Sepp Blatter, per consulenze svolte tra il 1999 ed il 2002.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Platini, che ha visto poi la sua squalifica essere ridotta prima a sei e poi a quattro anni, fu allora costretto a lasciare la presidenza della UEFA e parlando oggi ai microfoni di France Info, ha ricordato quei momenti.

“Mi hanno fatto passare per Al Capone. Dopo un mese capisci che si tratta di una cospirazione, di una trama e inizia a difenderti. Cerchi il modo giusto per farlo, ma alla fine sai che non vincerai mai. Non volevano che fossi presidente della UEFA e non volevano che diventassi presidente della FIFA”.

Platini, che ha presentato una denuncia contro ignoti per cospirazione criminale, si sente pronto a rientrare nel mondo del calcio.