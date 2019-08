Pisa-Bologna: dove vederla in tv e streaming

Esordio ufficiale per il Bologna che affronta il Pisa nel terzo turno di Coppa Italia: di seguito tutte le informazioni su come vedere la partita.

Primo test ufficiale per il in attesa dell'esordio in campionato contro il . I rossoblù di Mihajlovic affronteranno il Pisa in una sfida valevole per il terzo turno di Coppa .

Il Bologna fa il suo ingresso nella competizione, mentre il Pisa si è qualificato al terzo turno eliminando il Potenza con un secco 3-0. La partita si giocherà in gara secca e in caso di parità ci saranno tempi supplemementari ed eventualmente calci di rigore.

Il Pisa, neopromosso in Serie B, ha dunque il vantaggio di avere una partita ufficiale in più sulle gambe, anche se il Bologna ha affrontato avversari di livello nel corso del suo precampionato, collezionando due successi contro Augusta e (entrambi per 3-2) e una sconfitta pirotecnica contro il per 4-3.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Pisa-Bologna: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in tv e streaming .

PISA-BOLOGNA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Pisa-Bologna DATA 18 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Arena Garibaldi, Pisa ARBITRO Federico La Penna TV - STREAMING -

ORARIO PISA-BOLOGNA

Pisa-Bologna si giocherà domenica 18 agosto alle ore 20.45 nello Stadio Arena Garibaldi di Pisa. Per i toscani si tratta del secondo match consecutivo in casa in dopo il successo sul Potenza nel turno precedente. Sarà ovviamente partita secca, dunque in caso di parità ci saranno supplementari e poi rigori per decidere chi passerà il turno.

Non è prevista la diretta in chiaro o a pagamento di Pisa-Bologna. La Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia anche per questa stagione, trasmetterà su Rai Sport HD solamente due partite: -Monza e .

Pisa-Bologna non sarà visibile nemmeno in diretta . Per gli aggiornamenti in tempo reale sarà possibile seguire i profili social dei club o sintonizzarsi su 'Radio Nettuno' che offrirà la radiocronaca della partita.

Il Pisa di mister D'Angelo sarà privo di Moscardelli, in attacco si dovrebbe dunque puntare sulla coppia composta da Marconi e Masucci. Per il resto è probabile che il modulo sarà un 3-5-2 con Belli e Minesso a spingere sugli esterni.

Quello del Bologna sarà un undici assai vicino a quello titolare. Mbaye si gioca una maglia con Tomiyasu sulla destra, mentre Denswil farà coppia con Danilo al centro della difesa. A centrocampo, senza Dzemaili, verrà riproposto il giovane Kingsley al fianco di Poli. In attacco ci sarà ancora Palacio come riferimento centrale, con Orsolini, Palacio e Soriano a supporto.

PISA (3-5-2): Gori; Aya, De Vitis, Benedetti; Belli, Marin, Gucher, Lisi, Minesso; Marconi, Masucci.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio