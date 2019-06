Piacenza-Trapani in tv e streaming: dove vederla

Piacenza e Trapani contro nell'andata della Final Four dei playoff di Serie C: le informazioni sulla partita e su dove vederla in tv e streaming.

I playoff di Serie C volgono ormai al termine. La Final Four sancirà le ultime due promosse in B: Piacenza e Trapani si contendono un 'posto al sole' in un doppio confronto decisivo, proprio come dall'altro lato accadrà tra Pisa e Triestina.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Sia emiliani che siciliani sono entrati in gioco a partire dal secondo turno della Fase Nazionale dei playoff, in virtù del secondo posto ottenuto nei rispettivi raggruppamenti nella stagione regolare che ha visto il Piacenza chiudere il campionato alle spalle della Virtus Entella (Girone A) e il Trapani dietro la Stabia (Girone C).

Il Piacenza si è guadagnato l'accesso alla Final Four dei playoff di Serie C eliminando l'Imolese, mentre il Trapani ha avuto ragione del Catania: in caso di parità di punteggio al termine della doppia sfida si andrà ai tempi supplementari ed, eventualmente, si procederà con i calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA PIACENZA-TRAPANI

La sfida tra Piacenza e Trapani si gioca sabato 8 giugno 2019 allo stadio 'Leonardo Garilli' di Piacenza: fischio d'inizio previsto per le ore 20:30. Sfida di ritorno in programma sabato 15 giugno allo stesso orario.

DOVE VEDERE PIACENZA-TRAPANI IN TV E STREAMING

Piacenza-Trapani, andata della Final Four dei playoff di Serie C, sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, piattaforma web che detiene i diritti del campionato di terza serie, sottoscrivendo un abbonamento al sito oppure acquistando il singolo evento, e su RaiPlay, servizio che consente di guardare tutti i programmi Rai gratuitamente. Per vedere la gara, basterà scaricare l'app di Eleven Sports su PC, smartphone o tablet. In è prevista la trasmissione in chiaro, ma in differita alle ore 00.25, su Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA-TRAPANI

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Corsinelli, Silva, Pergreffi, Barlocco; Della Latta, Marotta, Corradi; Di Molfetta, Ferrari, Sestu. All. Franzini.

TRAPANI (4-3-3): Dini; Scrugli, Scognamillo, Da Silva, Lomolino; Costa Ferreira, Taugourdeau, Corapi; Ferretti, Nzola, Tulli. All. Italiano.