Dramma Peyraud-Magnin: trovata morta in casa l'ex compagna del portiere di Francia e Juventus Femminile

L'estremo difensore di Francia e Juventus Femminile sta giocando gli Europei malgrado la scomparsa della sua ex, avvenuta poche settimane fa.

Quello che sti sta svolgendo in Inghilterra è un Europeo piuttosto problematico per Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Juventus e della Francia. E non per il rendimento della nazionale transalpina.

Come racconta l'Ansa, il portiere ha giocato le prime due partite della competizione malgrado fosse a conoscenza della morte della ex compagna Camille Nell, trovata senza vita lo scorso 4 luglio nella casa di Torino dove le due convivevano.

La relazione tra le due donne si era interrotta qualche settimana prima della tragedia. Un elemento che sembra addensare la nube di mistero sul caso.

Sulla scomparsa di Nell indaga la procura francese, che però ha deciso di non rilasciare dichiarazioni al riguardo.

Stessa linea comunicativa scelta dalla federazione francese, che a tutela di Peyraud-Magnin e del suo lutto opta per la via del silenzio.

Il portiere, che gioca alla Juventus dall'estate del 2021, vanta una lunga militanza nei principali campionati europei e ha indossato tra le altre le maglie di Lione, Arsenal e Atletico Madrid.