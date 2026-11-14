Perché si parla di Lookman alla Roma: il rapporto con Gasperini, le difficoltà all'Atletico Madrid e un ruolo scoperto

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Ademola Lookman potrebbe tornare in Serie A durante il mercato di gennaio per ritrovare il suo mentore Gasperini. Il tecnico chiede dall'estate un esterno offensivo alla Roma e l'esperienza del nigeriano all'Atletico Madrid non sta andando come sperato.

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L'ex Atalanta si è trasferito in Spagna meno di un anno fa per trentacinque milioni di euro più bonus dopo l'affare saltato sei mesi prima con l'Inter, che non aveva trovato l'accordo economico con la società dei Percassi.

Dopo un ottimo avvio però a Madrid ora qualcosa sembra essersi già rotto, tanto che Lookman sarebbe aperto a valutare eventuali offerte specie se arrivassero dalla Roma dove ritroverebbe colui che lo ha lanciato ad altissimi livelli, ovvero Gian Piero Gasperini.

IL RAPPORTO CON GASPERINI

L'attuale tecnico giallorossi, d'altronde, ha letteralmente cambiato la carriera di Lookman. Il nigeriano era arrivato a Bergamo nel 2022 dopo una serie di esperienze negative tra Germania e Inghilterra. Gasperini però aveva intravisto qualcosa e in poco tempo ha tirato fuori tutto il suo potenziale inespresso.

Quindici i goal segnati da Lookman tra campionato e Coppa Italia nella sua prima stagione all'Atalanta con otto assist, bottino salito a diciassette reti in quella successiva quando il nigeriano ha realizzato una fantastica tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Mentre gli assist sono stati dieci.

Lookman ha realizzato quindici goal solo in campionato nella stagione 2024/25, a cui ne vanno aggiunti altri cinque in Champions League, confermando una crescita esponenziale e forse in parte inattesa anche sotto il profilo realizzativo. Merito suo, certo, ma anche del grande lavoro di Gasperini che lo ha trasformato in un giocatore completo nonostante qualche scontro piuttosto aspro.

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A febbraio 2025, dopo il rigore sbagliato che costò di fatto l'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League, Gasperini fu molto duro con Lookman che qualche giorno dopo replicò con toni altrettanto duri definendo le parole del suo allenatore irrispettose. La rottura definitiva in quel caso fu evitata dall'intervento della società.

COME STA ANDANDO ALL'ATLETICO MADRID

Il 3 febbraio 2026 è stato ufficializzato il trasferimento di Lookman dall'Atalanta all'Atletico Madrid. La cifra complessiva della sua cessione a titolo definitivo si aggirava sui quaranta milioni di euro tra parte fissa e bonus.

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Il tutto dopo le tensioni dell'estate precedente e una prima parte di stagione a dir poco deludente con appena tre goal segnati e due assist forniti in diciannove presenze complessive con la maglia della Dea.

Lookman invece a Madrid era partito subito forte segnando alla prima in Champions League. Alla fine il bottino complessivo in pochi mesi è stato di nove goal e quattro assist in ventiquattro presenze. Ma nonostante questo oggi, a meno di un anno dal suo arrivo all'Atletico, per Simeone non è un titolare fisso.

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Il nigeriano non è mai sceso in campo dal 1' in questa edizione della Champions League. E anche in Liga il suo minutaggio sta diminuendo: due panchine di fila nelle ultime due dopo essere stato sostituito all'intervallo per tre partite consecutive. E con un solo goal segnati in campionato.

LOOKMAN SERVE ALLA ROMA?

Come dicevamo sopra oggi Lookman non è un titolare fisso all'Atletico Madrid dove sperava di poter essere più centrale nel progetto tecnico di Simeone. Resta da capire se il club spagnolo sia comunque disposto a privarsene già a gennaio, di fatto a meno di un anno dal suo acquisto peraltro piuttosto oneroso.

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La Roma, che al momento preferirebbe Endrick, potrebbe essere interessata all'eventuale ritorno di Lookman in Serie A ma solo a condizioni economicamente vantaggiose, ad esempio un prestito con obbligo di riscatto condizionato. Stessa formula già utilizzata un anno fa per acquistare Malen.

Di certo Gasperini dalla scorsa estate chiude alla società di regalargli un esterno offensivo veloce e in grado di saltare l'uomo. Ovvero esattamente le caratteristiche di Lookman. E se fosse proprio lui il regalo dei Friedkin per il Natale giallorosso?