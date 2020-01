Perché Lazio e Roma giocano in casa nello stesso turno

Lazio-Napoli e Roma-Juventus si giocheranno all'Olimpico nel giro di ventiquattro ore. A fine maggio sono previsti i lavori per Euro 2020.

La diciannovesima giornata della 2019/20 resterà nella storia del calcio italiano per una curiosità. e giocheranno entrambe all'Olimpico a distanza di sole ventiquattro ore l'una dall'altra.

Il motivo è da ricercare nei lavori previsti all'Olimpico a fine maggio in vista di . Lo stadio della Capitale infatti ospiterà alcune partite della manifestazione continentale, tra cui la gara inaugurale dell' .

Lazio e Roma prima di oggi avevano giocato solo una volta entrambe in casa nello stesso turno. L'unico precedente risale al 1989 ma allora a giocare per prima (sabato 18 febbraio) fu la Roma, mentre la Lazio scese in campo il giorno dopo.

Ancora più clamoroso, come ricorda 'Il Corriere della Sera', è quanto accadde nel dicembre 1955 quando all'Olimpico si giocarono due partite di Serie A nel giro di poche ore: sabato 31 dicembre alle ore 12.45 fu il turno di Roma- , mentre alle 14.30 si disputò - .

Stavolta invece Lazio-Napoli è in programma all'Olimpico per le ore 18 di sabato, invece Roma- sarà il posticipo di domenica sera. Sempre all'Olimpico, ovviamente.