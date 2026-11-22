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Il Napoli ha vinto e Massimiliano Allegri può finalmente rilassarsi. Ma nell'1-0 al Torino, determinato da una staffilata da fuori di un McTominay versione migliore in campo, c'è anche una piccola nota stonata: un Rasmus Hojlund che ancora una volta non segna.

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L'ex centravanti dell'Atalanta ha avuto le occasioni per farlo. Ma è rimasto di nuovo a secco, come (troppo) spesso gli è capitato in questo primo scorcio della stagione, sia in campionato che in Champions League. Iniziando a essere trattato da qualcuno come un caso.

CHE DIFFERENZA CON LA DANIMARCA

Hojlund è andato a bersaglio appena tre volte da agosto a oggi in 15 presenze, contando entrambe le competizioni in cui è impegnato il Napoli. Tutte in campionato, peraltro. Ha iniziato benissimo, bucando Como e Inter alla seconda e terza giornata, poi si è fermato, tornando a segnare a Monza alla fine di ottobre.

Il danese, insomma, non trova la via della rete da quasi un mese. Con la Juventus non c'era a causa di un attacco febbrile, mentre nelle due partite successive, contro Lazio e appunto Torino, ha giocato rimanendo però a secco.

Nel frattempo Hojlund è pure andato in Nazionale. E lì sì è riuscito a sciogliere le briglie. Nelle 6 partite di Nations League disputate con la Danimarca, nonostante una clamorosa eliminazione in extremis nella gara decisiva contro la Norvegia, ha segnato 6 reti. Il doppio rispetto a quelle collezionate col Napoli. Una differenza abissale.

Getty Images

MA LE OCCASIONI CI SONO

Sarebbe però inesatto legare alla mancanza - o scarsità - di occasioni il rendimento offensivo deficitario di Hojlund. Anzi: l'ex atalantino le occasioni per segnare le avrebbe pure. Ma per un motivo o per un altro non riesce a convertirle.

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Prendiamo l'anticipo contro il Torino: nel primo tempo Hojlund ha avuto per almeno due volte l'opportunità di andare a segno, ma prima è stato murato da un ottimo Perri e poi non è riuscito a trovare la porta con un colpo di testa alto da pochi passi. Per sua fortuna ci ha pensato McTominay a indirizzare la partita.

Anche contro la Lazio, prima della sosta, Hojlund avrebbe potuto far male ma non c'è riuscito: in più di un'occasione ha peccato in cattiveria al momento di lasciare il segno. Quel che a un Malen accade raramente, ad esempio. E il riferimento non va unicamente allo strepitoso poker dell'olandese a Parma.

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Dal punto di vista della generosità, a Hojlund si può dire ben poco. Rasmus si batte, si sbatte, fa a sportellate con i difensori avversari. I movimenti sono spesso quelli giusti, magari per favorire le imbucate di De Bruyne in quella combo mancuniana formatasi a Napoli. Poi, però, sul più bello la lucidità viene meno.

"GIOCATORE DA RECUPERARE? ASSOLUTAMENTE NO"

Massimiliano Allegri, almeno a parole, non è preoccupato dalle difficoltà di Hojlund dopo una prima stagione da 12 goal in 33 presenze. L'ex allenatore di Juventus e Milan ha parlato anche di lui a Sky dopo Napoli-Torino, con voce ferma e una convinzione totale nelle capacità del proprio centravanti.

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"Se è lui il giocatore da recuperare? No, non è assolutamente così. Credo che abbia fatto un'ottima partita, che si sia messo a disposizione della squadra. Il calcio è bello perché ci sono dei momenti in cui le cose vanno bene in un senso o in un altro. Hojlund ha avuto diverse occasioni, se l'è create. Poi ci sono dei momenti... Ha fatto gol in Nazionale, per noi è un giocatore molto importante è molto utile".

LA MANCANZA DI ALTERNATIVE

Il problema di Allegri, nonostante le parole dell'allenatore, è chiaro: se in attacco non segna Hojlund, chi lo fa? La situazione di Lorenzo Lucca è sempre più precaria e dovrebbe portare a una separazione a gennaio. Contro il Torino è entrato Giovane nel finale, non lui, per dare il cambio al danese.

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Hojlund, di fatto, non ha alternative. Giocherà anche martedì a Manchester, contro il City, una notte da leoni che profuma un po' di derby. E giocherà anche quelle dopo. Ma probabilmente è pure un bene, per uno che ha bisogno di sbloccarsi anche con la maglia del club dopo aver fatto benissimo in Nazionale.