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Dopo Como-Cagliari e Lazio-Lecce delle 15, e la goleada della Roma a Parma nella gara delle 18, ecco Napoli-Torino: il sabato della dodicesima giornata di Serie A si chiude così, con l'anticipo serale in programma alle 20.45 al Maradona.

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Nella formazione titolare di Massimiliano Allegri, sempre falcidiata da infortuni di vario genere, non compaiono né Kevin De Bruyne né Noa Lang. Mentre Ignazio Abate non ha schierato Nikola Vlasic nel proprio undici di partenza.

Perché dunque De Bruyne, Lang e Vlasic non giocano titolari Napoli-Torino? La situazione di ciascuno, chi è convocato e presente in panchina e chi no.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-TORINO

Queste, intanto, sono le formazioni ufficiali di Napoli e Torino per la partita delle 20.45:

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund. All. Allegri

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Gineitis, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. All. Abate

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PERCHÉ DE BRUYNE NON GIOCA NAPOLI-TORINO

De Bruyne è stato regolarmente convocato per Napoli-Torino ed è presente nella lista dei giocatori in panchina. La scelta di Allegri di non inserirlo nel proprio undici di partenza è dunque da considerarsi di tipo tecnico, senza infortuni di mezzo.

L'ex fuoriclasse del Manchester City, del resto, è reduce da due partite giocate con il Belgio in Nations League e va gestito. Specialmente in vista del fondamentale impegno che mercoledì vedrà il Napoli sfidare proprio il City, per il secondo anno di fila, nella quinta giornata di Champions League.

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PERCHÉ LANG NON GIOCA NAPOLI-TORINO

L'esclusione di Lang era nell'aria alla vigilia della partita. Così come era nell'aria l'inserimento al suo posto di Antonio Vergara: sarà quest'ultimo, positivo in Nazionale, a far coppia con Hojlund nell'attacco del Napoli.

Anche in questo caso si tratta di scelta tecnica da parte di Allegri: l'ex allenatore di Juventus e Milan ha deciso di cambiare qualcosa in attacco, nonostante proprio Lang fosse stato il migliore dei partenopei nell'ultima gara prima della sosta, pareggiata contro la Lazio e segnata dai fischi del Maradona nei suoi confronti.

Getty Images

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PERCHÉ VLASIC NON GIOCA NAPOLI-TORINO

Per quanto riguarda Vlasic, il discorso è diverso: il capitano del Torino si è leggermente infortunato durante gli impegni con la Croazia in Nations League, rischiando il forfait proprio per la partita contro il Napoli.

Un guaio muscolare ha fermato Vlasic, ma gli esami a cui si è sottoposto il calciatore hanno comunque escluso lesioni. Il croato alla fine è stato regolarmente inserito da Abate nella lista dei convocati del Torino, sciogliendo i dubbi in questo senso, ma al Maradona non sarà titolare e partirà dalla panchina.