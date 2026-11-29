Tante esclusioni nell'undici titolari della Juventus contro il Como, con Spalletti cha ha decido di cambiare assetto tattico.
Dopo la netta vittoria in settimana sull'Omomia e il 3-4-3 messo in campo dal primo minuto, Spalletti ha deciso di virare sul 4-4-2.
E a farne le spese sono tutti gli esterni offensivi bianconeri.
TORNANO KOLO MUANI E WOLTEMADE INSIEME
Dopo due partite, il francese e il tedesco tornano a giocare insieme dall'inizio.
Spalletti ha scelto le due punte, ma stavolta Kolo Muani non parte esterno, ma proprio al fianco di Woltemade.
CAMBIASO E MCKENNIE ESTERNI
Come esterni di centrocampo del 4-4-2, Spalletti ha scelto Cambiaso e McKennie.
Fuori quindi Conceicao, ma anche Alajbegovic e Zhegrova, che erano in ballottaggio col portoghese, oltre a Boga.
Spalletti ha voluto dare maggiore equilibrio al centrocampo, ma in base a come si metterà la partita potrà variare il sistema di gioco ed inserire uno degli esterni offensivi.
SARR PREFERITO A DOUGLAS LUIZ
Fuori anche l'intoccabile Douglas Luiz. Il brasiliano è stato escluso dal primo minuto in favore di Sarr.
Più muscoli in mezzo al campo insieme a Koopmeiners. Anche questa una scelta precisa per provare a spezzare il gioco del Como.
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