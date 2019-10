Pedro regala la maglia a fine partita, il giovane tifoso: "Puzza"

Episodio particolare per l’attaccante della Fiorentina Pedro. Regala la maglia ad un bambino che a fine gara candidamente ammette: “Puzza”.

Quello di Pedro non è stato un inizio di stagione propriamente in discesa. L’attaccante brasiliano, uno dei colpi più importanti messi a segno dalla nel corso della sessione estiva di calciomercato, a causa di un infortunio rimediato prima del suo arrivo in viola, non ha potuto ancora fare il suo esordio in perché non al top della condizione.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

L’ex gioiello del Fluminense, per ritrovare il ritmo partita, è ha giocato solo gare con la Primavera, ma nelle scorse ore è tornato ad essere protagonista in patria vestendo la maglia del U23.

Con la sua Nazionale, non solo ha ritrovato il campo contro i pari età del , ma al 75’ ha anche segnato il goal del definitivo 4-1. Pedro è stato tra i giocatori più acclamati tra quelli che hanno giocato e dopo il triplice fischio finale è stato protagonista di un episodio quanto mai insolito.

Direttosi verso gli spalti per salutare alcuni tifosi del Brasile, ha individuato un giovanissimo tifoso che aveva preparato un cartellone per lui e gli ha regalato la sua maglia. Il bambino di 9 anni, che era accompagnato dal papà, rintracciato qualche minuto più tardi dai giornalisti, alla richiesta di baciare avanti alle telecamere il regalo ricevuto, ha candidamente ammesso: “Puzza”.

Nonostante il piccolo ‘inconveniente’, il piccolo Marvim Guilherme non ha comunque rinunciato alla maglia del suo beniamino, tanto che ha rifiutato 300 reis che gli erano stati offerti da un altro tifoso presente sugli spalti.