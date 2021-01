Parma-Torino, le formazioni ufficiali: gioca Cornelius, Inglese in panchina

Liverani sceglie Cornelius nell'attacco del Parma. Titolare anche Brunetta. Nel Torino, Verdi vince nuovamente il ballotaggio con Zaza.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Brunetta, Hernani, Kurtic; Kucka; Karamoh, Cornelius. All. Liverani

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

con un 4-3-1-2 e la coppia Karamoh-Cornelius in attacco. Inglese parte dunque dalla panchina. In difesa c'è Iacoponi, che agirà come terzino destro al posto di Busi. Titolare anche Brunetta, su cui Liverani punta dopo l'ottimo ingresso da subentrato in casa del .

Altre squadre

col 3-5-2 e Lyanco di rientro al posto di Buongiorno. Centrocampo confermato, così come l'attacco: c'è ancora Verdi assieme a Belotti. L'ex bolognese, dunque, vince nuovamente il ballottaggio con Zaza.