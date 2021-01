Parma-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Parma ospita il Torino nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PARMA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Si accende la lotta salvezza nella 15ª giornata di , che propone il confronto fra il Parma di Fabio Liverani e il Torino di Marco Giampaolo. I ducali si trovano attualmente al 16° posto in classifica con 12 punti, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, mentre i piemontesi occupano l'ultima posizione in graduatoria a quota 8, con un cammino di una vittoria, 5 pareggi e 8 k.o.

Nei 16 precedenti in Serie A disputati in casa dei gialloblù, questi ultimi sono in vantaggio nelle statistiche con un bilancio di 10 successi, 4 pareggi e 2 sole affermazioni dei granata. Il Torino in particolare non vince a Parma dal 22 marzo 2015: 2-0 per gli ospiti in quell'occasione con goal di Maxi Lopez e Basha.

Nelle ultime tre stagioni, tuttavia, il Parma non ha mai vinto in Serie A contro formazioni che in quel momento si trovavano all'ultimo posto: 2 pareggi e 2 sconfitte in 4 gare per i gialloblù.

I ducali hanno collezionato 2 pareggi e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 gare, percorso simile anche per il Torino, che ha rimediato 2 sconfitte di fila e 2 pareggi consecutivi nelle 4 giornate precedenti. I granata detengono inoltre il record di punti persi da situazione di vantaggio nei top 5 campionati europei: ben 23 fino a questo momento.

Gervinho, che non sarà presente alla partita per infortunio, è il miglior marcatore del Parma con 4 reti, mentre 'Il Gallo' Belotti è il giocatore più prolifico del Torino con 9 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PARMA-TORINO

Parma-Torino si giocherà nel pomeriggio di domenica 3 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 33ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 15.00.

Sarà DAZN a trasmettere in diretta la sfida Parma-Torino, che sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox, oppure anche a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

I clienti in possesso anche di un abbonamento Sky potranno seguire la partita in tv anche sul canale DAZN1+ (numero 212 del satellite) e, infine, grazie alla app presente sul decoder SkyQ. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Grazie a DAZN potrete vedere Parma-Torino in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi iOS e Android, quindi avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Conavrete anche la possibilità di seguireCollegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni principali della gara.

Liverani avrà fuori per infortunio diversi giocatori, fra cui Laurini, Gervinho, Grassi, Scozzarella e Giuseppe Pezzella. In attacco Karamoh e Cornelius potrebbero spuntarla su Brunetta e Inglese. L'argentino entra in competizione anche per un posto sulla trequarti, dove il giovane Sohm appare tuttavia in vantaggio su di lui e su Cyprien. In mediana Hernani agirà da playmaker, affiancato dalle due mezzali Kucka e Kurtic. Davanti al portiere Sepe, Osorio e Bruno Alves saranno i due centrali difensivi, mentre a destra Busi potrebbe essere preferito a Iacoponi, con Gagliolo terzino sinistro.

Giampaolo si affiderà davanti al tandem formato da Verdi (favorito su Zaza) e Belotti. A centrocampo Rincon sarà il perno centrale, con Lukic e Linetty nel ruolo di mezzali. Gli esterni saranno con ogni probabilità a destra Singo e a sinistra Ricardo Rodríguez. Non va tuttavia escluso a priori l'impiego di Vojvoda al posto di uno dei due e nemmeno il recupero all'ultimo di Ansaldi, con l'argentino attualmente ai box per un problema muscolare alla coscia destra. Izzo, Lyanco e Bremer formeranno la difesa a tre, fra i pali Sirigu dovrebbe ritrovare la maglia da titolare a spese di Vanja Milinkovic-Savic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Sohm; Karamoh, Cornelius.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ricardo Rodríguez; Verdi, Belotti.