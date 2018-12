Parma-Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko e Kluivert dal 1'

Dzeko torna titolare al centro dell'attacco, confermato Zaniolo nella Roma, dentro anche Kluivert e Under. Nel Parma non c'è Inglese, gioca Siligardi.

Le formazioni ufficiali di Parma-Roma:

Guarda Parma-Roma in esclusiva su DAZN: attiva il mese gratuito

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Biabiany Gervinho, Siligardi.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

L'articolo prosegue qui sotto

La Roma cerca continuità dopo aver messo alle spalle il momento difficile: la squadra giallorossa fa visita al Parma, tra le squadre più pericolose del nostro campionato.

Non c'è Inglese nei padroni di casa: l'attaccante italiano è alle prese con un virus grastrointestinale, dentro dunque Siligardi nel tridente con Gervinho ad agire dal falso nove. Stulac in cabina di regia affiancato da Deiola e Barillà.

Dzeko si riprende il posto da titolare al centro dell'attacco giallorosso: alle sue spalle tre trequartisti giovani come Under, Zaniolo e Kluivert. Cristante e Nzonzi a fare da schermo davanti alla retroguardia, che non presenta novità.