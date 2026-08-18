Paris Saint-Germain-Rennes: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 1 6 mar 2027 - 11:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain e Stade Rennais scenderanno in campo il 23 agosto 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Panoramica del match e posta in palio del weekend d'esordio

Il Paris Saint-Germain apre la propria stagione 2026/27 di Ligue 1 in casa, ospitando lo Stade Rennais al Parc des Princes. I campioni in carica vogliono iniziare il cammino in patria con autorità, mentre il Rennes arriva nella capitale con l'obiettivo di lanciare subito un segnale nel weekend inaugurale.

Les Parisiens vogliono dettare lo standard fin da subito

Il PSG si presenta alla nuova stagione con la volontà di riaffermare il proprio dominio nazionale con una rosa ricca di stelle. Trainato da talenti chiave come Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Vitinha, il club della capitale punta a sfruttare l'energia del Parc des Princes per dettare il ritmo e conquistare tutti e tre i punti fin dal via.

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I Rossoneri cercano di sorprendere a inizio stagione

Il Rennes arriva a Parigi con l'intenzione di cogliere i campioni in fallo alla 1ª giornata. Il ricordo dell'impressionante vittoria per 3-1 sul PSG nel febbraio 2026, con i gol di Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul e Breel Embolo, darà fiducia tattica agli ospiti. Tuttavia, gestire assenze importanti, compresa quella del centrocampista Mahdi Camara per squalifica, metterà subito alla prova la profondità della rosa del Rennes in questo inizio di campionato.

Vantaggio storico e scintille recenti

Storicamente, il Paris Saint-Germain ha il sopravvento in questa sfida con 22 vittorie contro le 9 del Rennes, oltre a 6 pareggi. Eppure, gli incroci più recenti dimostrano che il Rennes è pienamente in grado di sfruttare i cali difensivi, rendendo questa partita del weekend inaugurale un test affascinante di lucidità tattica e ritmo di inizio stagione.

Probabili formazioni

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari; Esteban Lepaul

Notizie sulle squadre e rose

Luis Enrique non ha problemi confermati di infortuni o squalifiche in casa PSG in vista di questa partita, anche se non è stata presentata alcuna probabile formazione. La situazione legata alla possibile partenza di Bradley Barcola aggiunge incertezza alla rosa, e sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Rennes dovrà fare a meno del portiere Nicolas Lemaitre per infortunio, mentre il centrocampista Mahdi Camara è squalificato. Le opzioni di Franck Haise in quelle zone del campo sono ridotte per la trasferta di Parigi, e ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte quando disponibili.

Stato di forma

Il PSG ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 1-0 contro il Lens nel Trophée des Champions, risultato che ha acceso critiche nei confronti della LFP per aver programmato la partita sul campo del Lens. Il miglior risultato in questa serie è stato il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. Nelle cinque gare, il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque, anche se il campione include amichevoli e partite di coppa oltre a gare ufficiali.

Il Rennes ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Sunderland in un'amichevole precampionato, e in precedenza in estate ha perso anche 4-2 contro il Brentford. L'unica vittoria è arrivata contro il Club Brugge a fine luglio, per 2-1. Il Rennes ha subito dieci gol nelle cinque partite, segnandone otto.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando il Rennes ha battuto il PSG 3-1 al Roazhon Park in Ligue 1. Prima di allora, il PSG aveva dominato la sfida rifilando cinque gol senza risposta al Rennes al Parc des Princes nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque incroci, il PSG ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del Rennes, con un ulteriore successo del PSG arrivato in Coupe de France nell'aprile 2024. Il PSG ha segnato 14 gol in queste cinque partite, il Rennes cinque.