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Paris Saint-Germain-Le Mans, anteprima di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain vs Le Mans
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Le Mans

Anteprima completa della sfida di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain F.C. e Le Mans FC. Analizziamo i recenti risultati in campionato, la forma delle due squadre e i temi chiave in vista della gara di sabato sera valida per la sesta giornata al Parc des Princes.

Paris Saint-Germain-Le Mans: dettagli della partita

crest
Ligue 1 - Game Week 6
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. e Le Mans FC daranno il calcio d'inizio il 10 ottobre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

I campioni in carica ospitano il neopromosso Le Mans

Il Paris Saint-Germain torna a giocare in casa al Parc des Princes per ospitare il neopromosso Le Mans FC nella sesta giornata della Ligue 1 2026/27. Dopo la pausa autunnale per gli impegni delle nazionali, i campioni di Luis Enrique puntano a dare continuità al proprio slancio in campionato e a risalire verso la vetta della classifica. Per la squadra di Patrick Videira, la trasferta nella capitale rappresenta un test severo nel tentativo di mantenere il promettente avvio nella massima serie francese.

FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGGetty Images

Le consecutive porte inviolate dei parigini prima della pausa

Il PSG si presenta alla sfida di sabato cercando la terza vittoria consecutiva in campionato. Prima della sosta internazionale, la squadra di Luis Enrique ha ottenuto un sofferto successo esterno per 1-0 contro lo Stade Brestois 29 nella quarta giornata grazie a una rete nei primi minuti, al 4', di Ferran Torres, seguita da un dominante 6-1 a metà settimana contro lo ŠK Slovan Bratislava in Champions League. Trascinato dalla creatività di Vitinha, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, il PSG punta a prendere presto il controllo sul terreno di casa.

FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTGetty Images

La solida posizione di metà classifica dei Les Sang et Or

Il Le Mans FC arriva a Parigi occupando comodamente il nono posto con sette punti nelle prime cinque partite. Gli ospiti si sono adattati bene alle esigenze della massima serie, mettendo insieme un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte prima della sosta internazionale. Forte di una difesa centrale disciplinata e di rapide transizioni sulle fasce, il Le Mans proverà a restare compatto e a limitare gli spazi centrali del PSG.

Duello al Parc des Princes

Quando i due club si sono affrontati l'ultima volta in coppa nazionale, le reti di Désiré Doué e Bradley Barcola hanno firmato il successo per 2-0 del PSG. Il PSG cercherà di controllare i ritmi attraverso João Neves e Warren Zaïre-Emery, liberando al tempo stesso gli esterni Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé per scardinare la retroguardia avversaria. Nel frattempo, il Le Mans punterà sulla disciplina centrale e sulle occasioni da palla inattiva per rendersi pericoloso in contropiede. Con punti pesanti in palio in Ligue 1, la sfida di sabato promette spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Le Mans

Allenatore

  • Luis Enrique

Luis Enrique deve fare a meno di due opzioni a centrocampo per questa partita. Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu risultano entrambi infortunati e non sono state confermate date per il rientro. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio, se disponibili.

Anche il tecnico del Le Mans Patrick Videira sta gestendo diverse assenze. Lucas Buades, Martin Rossignol ed Erwan Colas sono tutti indisponibili per infortunio, mentre Djibril Sidibe deve scontare una squalifica. Il Le Mans dovrà colmare queste lacune tra difesa e centrocampo.

Forma

PSG

PSG - Forma

LIL
D2-2
ASM
S1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LEM

LEM - Forma

REN
S3-2
NCE
D1-1
RCL
D2-2
FCL
V2-1
EAG
S2-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il PSG ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime quattro gare ufficiali, con l'uscita più recente rappresentata da una vittoria esterna per 1-2 a Marsiglia in Ligue 1. Il risultato di spicco in questa serie è stato il 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Champions League, anche se la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monaco rappresenta un punto basso degno di nota. In queste partite, il PSG ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei, un bilancio che riflette sia la sua qualità offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Il Le Mans ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque, con il risultato più recente rappresentato dalla sconfitta per 2-1 contro il Guingamp in amichevole. Il miglior risultato competitivo in questa serie è stato il successo per 2-1 sul campo del Lorient in Ligue 1, e la squadra ha pareggiato due volte in trasferta contro Lens e Nizza. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioLe Mans
4
0
1
Coppa
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FIN
Amichevoli dei club
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
Coppa
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FIN
11Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra questi due club risale alla Coupe de France del 4 febbraio 2025, quando il PSG ha vinto 2-0 sul campo del Le Mans. Negli ultimi cinque precedenti tra Ligue 1, Coupe de France e un'amichevole, il PSG ha un netto vantaggio con quattro vittorie contro l'unica del Le Mans. L'unico successo del Le Mans in questo campione di partite è arrivato in una gara di Ligue 1 l'8 maggio 2010, vinta 1-0 in casa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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