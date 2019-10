Panchina Milan: Giampaolo ancora in bilico, spunta Pioli

Stefano Pioli, oltre ad essere in pole per rilevare Di Francesco alla Sampdoria, prende tempo poichè nei pensieri di un Milan incerto su Giampaolo.

Non solo la Sampdoria: anche il pensa a Stefano Pioli. Il successo col non ha rinsaldato la panchina di Marco Giampaolo, col club rossonero incerto sul da farsi per quanto riguarda la guida tecnica.

A riferirlo è 'Sky', spiegando come Pioli stia prendendo tempo riguardo la possibilità di rilevare Di Francesco ai timoni dei blucerchiati proprio perchè finito nei radar della dirigenza del Diavolo.

Il Milan, infatti, non è convinta di Giampaolo nonostante il blitz di Marassi e tra i nomi al vaglio c'è proprio quello dell'ex allenatore della . Cercato, tra l'altro, anche da un Genoa alle prese col ruolino negativo di Andreazzoli.

Uno scenario tanto intrigante quanto incerto dunque, con Pioli al centro della scena: , Milan e Genoa, il 'triangolo' è servito.