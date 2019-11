Palmeiras, Felipe Melo non cambia mai: 5 giornate per 'atti osceni'

Il centrocampista del Palmeiras Felipe Melo non perde il vizio e viene squalificato per 5 giornate dopo aver fatto il dito medio ai tifosi del Santos.

Anche in è sempre il solito Felipe Melo: il centrocampista del Palmeiras si becca cinque giornate di squalifica dal Tribunale Superiore di Giustizia Sportiva brasiliano per 'atti osceni'. Gli avvenimenti imputati a Melo erano accaduti al termine della partita contro il Santos.

Il discorso di capodanno del Presidente della Repubblica, il Palio di Siena, il carnevale di Rio de Janeiro e le follie di Felipe Melo. Passano gli anni, ma certe tradizioni non cambiano mai. L'ultimo colpo di testa dell'ex giocatore di e risale al 10 ottobre in occasione della partita fra il 'Verdao' e i rivali del Santos: dopo aver perso per 2 a 0, Melo è uscito dal campo mostrando un doppio dito medio ai tifosi 'santistas'.

Felipe Melo pegou um gancho de CINCO jogos no Brasileirão após esses gestos na derrota para o Santos na Vila.



Só voltará dia 1º de dezembro, contra o Flamengo. pic.twitter.com/2nCY4EdWt6 — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) November 4, 2019

Il gesto di Felipe Melo non è passato inosservato e la sanzione del giudice sportivo è stata durissima: saranno cinque le giornate del campionato brasiliano che dovrà saltare il centrocampista di Volta Redonda. Il suo Palmeiras, intanto, dopo 30 giornate occupa il secondo posto della classifica nel 'Brasileirao' e dovrà perciò proseguire l'inseguimento del Flamengo capolista senza Felipe Melo.