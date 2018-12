Ottavi Champions League: le possibili avversarie della Roma

La Roma sarà inserita tra le squadre di seconda fascia al sorteggio di Nyon: affronterà un prima. Ecco le possibile avversarie dei giallorossi.

La Roma si è qualificata con una giornata di anticipo agli ottavi di finale di Champions League da seconda in classifica del suo girone alle spalle del Real Madrid.

I giallorossi saranno così inseriti in seconda fascia al sorteggio di Nyon e affronteranno una prima classificata. Ovviamente il rischio di pescare una big è molto alto.

POSSIBILI AVVERSARIE ROMA

PRIMA FASCIA: Borussia Dortmund, Barcellona, PSG, Porto, Bayern, Manchester City, Real Madrid , Juventus

Considerando che la Roma non potrà affrontare né la Juventus né il Real Madrid, il cerchio si restringe: tra le avversarie da evitare ci sono sicuramente il Barcellona e il PSG, ma anche Bayern e Manchester City rappresentano degli scogli difficili da superare. Sicuramente più alla portata il Borussia Dortmund e soprattutto il Porto, che tra le prime è di gran lunga la squadra più debole.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà lunedì 17 dicembre 2018 a Nyon, in Svizzera, alle ore 12. Il sorteggio sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e sul sito dell'UEFA. Anche Goal vi terrà aggiornati con una diretta testuale. Ovviamente non potranno affrontarsi squadre della stessa nazionalità o già avversarie nello stesso girone.