Orari ultima giornata Serie A: corsa Champions e salvezza domenica alle 20.30

La Lega ha stabilito gli orari dell'ultima giornata di Serie A: la maggio parte dei match si giocherà domenica sera alle 20.30.

Nella giornata odierna la Lega Calcio ha reso noti gli orari dei match validi per l'ultima giornata di , la 38esima. Come era prevedibile, si giocheranno in contemporanea tutti i match che vedono coinvolte squadre in lotta per la salvezza e per un posto nella prossima .

Un solo anticipo al sabato, ore 18.00, quello tra due squadre già retrocesse, e . Il programma di domenica sarà aperto alle 15 da - , alle 18 scenderanno in campo e .

Tutti gli altri match si giocheranno alle ore 20.30. Per quanto riguarda - , in caso di salvezza della squadra felsinea (che scenderà in campo stasera contro la Lazio ed alla quale basterebbe un punto), il match verrà anticipato a sabato 25 maggio alle ore 20.30.

Sabato 25/5/2019



Frosinone-Chievo ore 18.00 DAZN

Domenica 26/5/2019

Torino-Lazio ore 15.00 SKY

Sampdoria-Juventus ore 18.00 DAZN

- ore 20.30 SKY

Bologna-Napoli* ore 20.30 SKY

- ore 20.30 SKY

-Udinese ore 20.30 SKY

- ore 20.30 SKY

- ore 20.30 DAZN

- ore 20.30 SKY

*nel caso in cui, all'esito della gara Lazio-Bologna, valida per la 37esima giornata, non fosse necessaria la contemporaneità delle altre gare delle 20.30 di domenica, la gara Bologna-Napoli si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30.