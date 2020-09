Olanda-Italia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Olanda sfida l'Italia di Mancini nella seconda giornata della Nations League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

OLANDA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 7 settembre 2020

7 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Streaming: Rai Play

L'Olanda di Lodeweges ospita l'Italia di Roberto Mancini nel big match della 2ª giornata della 2020/21. Gli Arancioni hanno subito guadagnato la vetta del Gruppo 1 della Lega A con una vittoria di misura sulla nel primo turno (goal di Bergwijn), mentre gli Azzurri hanno strappato il pareggio alla grazie a un goal di Sensi dopo il vantaggio di Dzeko, e sono 2 punti sotto ai rivali.

Nei 21 precedenti fra le due Nazionali, l'Italia è in netto vantaggio con 9 vittorie, 9 pareggi e 3 k.o. Il trend positivo per gli Azzurri è confermato anche negli ultimi dieci anni, che in 4 gare hanno visto 2 successi dell'Italia e 2 pareggi.

Secondo il format della Nations League, le vincitrici dei 4 gruppi della Lega A accedono alla fase finale del torneo, che visti gli Europei in programma a giugno 2021, slitterà probabilmente in autunno, con date ufficiali ancora da definire. Le migliori prime classificate di tutti i gironi poi, qualora non riescano a qualificarsi direttamente ai Mondiali 2022, otterranno il diritto di giocarsi la qualificazione agli spareggi.

Altre squadre

Nella precedente edizione del torneo l'Italia si piazzò al 2° posto nel Gruppo 3 dietro al , che poi si sarebbe aggiudicato il trofeo, mentre l'Olanda è arrivata fino alla finalissima, persa di misura contro i lusitani (sconfitta per 1-0 con goal di Guedes). In questa pagina tutte le informazioni su Olanda-Italia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO OLANDA-ITALIA

Olanda-Italia si disputerà la sera di lunedì 7 settembre nel palcoscenico della Johan Cruijff Arena di Amsterdam con fischio d'inizio alle ore 20.45 e senza pubblico per contrastare l'emergenza Coronavirus. La partita sarà la 22ª assoluta fra le due Nazionali, e sarà diretta dall'arbitro tedesco Felix Brych.

La sfida Olanda-Italia, come tutte le partite della Nazionale azzurra, sarà trasmessa in diretta televisiva dalla Rai e andrà in onda sui Rai 1 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico affidato ad Antonio Di Gennaro.

Tifosi e appassionati potranno seguire Olanda-Italia anche in diretta in chiaro: su pc e notebook sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma Rai Play, mentre per gustarsi la gara degli azzurri su dispositivi mobili come tablet e smartphone, occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS.

IN DIRETTA SU GOAL

Ci sarà anche una terza soluzione per non perdervi nulla di Olanda-Italia: Goal vi offre infatti la sua diretta testuale e vi accompagnerà dal prepartita fino al fischio finale con gli aggiornamenti live minuto per minuto e le ultime notizie sulle formazioni delle due squadre.

Doppia pesante assenza nella difesa dell'Olanda: per la sfida contro gli Azzurri il Ct. Lodeweges oltre allo juventino De Ligt, operato alla spalla e indisponibile, dovrà infatti fare a meno dell'interista De Vrij, che ha riportato un problema alla caviglia e ha lasciato il ritiro degli Arancioni. Rispetto alla prima gara con la Polonia, a destra potrebbe trovar spazio Dumfries, in vantaggio su Hateboer, mentre al centro è possibile una conferma di Veltman accanto a Van Dijk, con Aké dirottato a sinistra. In mediana spazio a Van de Beek nel terzetto con De Jong e Wijnaldum. Davanti è possibile l'inserimento dal 1' di L. De Jong, con Promes e Depay ai suoi lati.

Probabili novità nell'undici titolare di Mancini dopo il pareggio nella prima gara contro la Bosnia. Scontata la conferma di Donnarumma fra i pali, in difesa potrebbe essere cambiata la batteria dei terzini, con gli innesti di D'Ambrosio e Spinazzola al posto di Florenzi e Biraghi. In mezzo potrebbe essere Chiellini ad affiancare Bonucci. A centrocampo Jorginho dovrebbe rilevare dall'inizio Sensi in cabina di regia, con la conferma di Barella e l'inserimento dal primo minuto di Zaniolo per Lorenzo Pellegrini. In attacco Immobile rileverà Belotti, con Chiesa e Insigne favoriti su Orsolini e Lasagna per completare il reparto.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Veltman, Van Dijk, Aké, Aké; Van de Beek, F. De Jong, Wijnaldum; Promes, L. De Jong, Depay. Ct. Lodeweges

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini