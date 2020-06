Nuovo talento nella scuderia di Totti: è Retegui del Boca Juniors

Mateo Retegui sarà rappresentato dall'agenzia di Francesco Totti: gioca in prestito all'Estudiantes ma il suo cartellino appartiene al Boca Juniors.

Nuova vita per Francesco Totti che, dopo la parentesi da dirigente della , ha intrapreso l'avventura da procuratore fondando l'agenzia CT10 Management: Simone Bonavita è stato il primo calciatore ad entrare nei ranghi della scuderia, che si è appena arricchita con un altro talento.

Trattasi di Mateo Retegui, attaccante di proprietà del Boca Juniors ma in prestito all'Estudiantes che però non lo riscatterà: 4 le reti segnate in stagione, di cui la prima al Gimnasia allenato da un certo Diego Armando Maradona.

La conferma dell'accordo è arrivata direttamente dal padre di Retegui ai microfoni di 'Olè'.

"È un onore che Francesco abbia contattato Mateo. È già il suo agente".

Totti aveva parlato in termini entusiastici di Retegui durante una diretta Instagram con Christian Vieri, senza però svelare il nome del ragazzo in questione.