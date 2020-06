Chi è Simone Bonavita, il primo talento sotto la procura di Totti

16 anni, centrocampista dell'Inter, il paragone con Tonali e la passione per Modric: ecco chi è Simone Bonavita, primo 'acquisto' di Francesco Totti.

L'annuncio lo ha dato lui stesso attraverso il proprio profilo Instagram: Simone Bonavita è il primo talento a far parte della C10 Management, l'agenzia di Francesco Totti che per l'ex capitano e leggenda della segna l'inizio della nuova carriera di procuratore.

IL PARAGONE CON TONALI

Bonavita ha compiuto 16 anni qualche mese fa, essendo nato il 7 febbraio del 2004. Gioca nella formazione Under 16 dell' , il club in cui è entrato all'età di 6 anni dopo aver effettuato un provino. Da Caserta si era trasferito assieme alla famiglia in Brianza soltanto qualche anno prima.

Centrocampista centrale, ha la capacità di giocare indifferentemente in vari ruoli del reparto: dunque regista, ma anche mezzala. Il tutto abbinato a un'ottima visione di gioco e alla capacità di destreggiarsi abilmente con entrambi i piedi. Per questo è sorto in maniera abbastanza naturale il paragone con Sandro Tonali, talento del per il quale Totti ha già espresso a chiare lettere il proprio gradimento.

Qualità che consentono a Bonavita, che in cuor suo si ispira a Luka Modric ma che quest'anno non è ancora andato a segno in campionato, di tenersi stretta la maglia nerazzurra e di provare anche l'ebbrezza di indossare quella azzurra: attualmente è infatti nel giro dell' Under 16, che lo ha convocato anche negli scorsi mesi.

IL GOAL DA CENTROCAMPO AL MILAN

Anche altri club di avevano intuito il potenziale di Bonavita, tanto da corteggiarlo e da provare a portarlo nelle proprie giovanili. Tra queste anche il , punito in un derby da una rete messa a segno quasi da centrocampo proprio da Simone: il video della prodezza è stato orgogliosamente postato su YouTube dal padre Corrado.

A Bonavita si erano interessate anche l' , club che notoriamente ha un settore giovanile invidiato da tutta Italia, e la Roma, che in passato ha provato a vestirlo di giallo e rosso. Un legame, quello con la Lupa, ripreso in queste ore con la procura di Totti.

LA MORTE DEL FRATELLO

Il momento più duro per Bonavita non riguarda il campo, ma la vita privata. Nel 2015 la famiglia Bonavita è costretta a convivere con una tragedia immane: il quattordicenne Elio, fratello maggiore di Simone, rimane infatti ucciso in un maxi incidente automobilistico.

A guidare l'auto è la madre, che sta portando Elio a una partita. Un automobilista non rispetta la precedenza e causa un incidente a catena che porta a una carambola tra cinque vetture. Qualche anno più tardi, la tragica vicenda si concluderà con il patteggiamento per due persone, condannate rispettivamente a una pena di due anni e di un anno e dieci mesi.