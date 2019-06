Nuovo allenatore del Palermo scelto: Marino ha firmato fino al 2021

Il Palermo giocherà in Serie B nella prossima stagione dopo il dietrofront della retrocessione: per tentare l'assalto alla A ci sarà Marino.

Lo spettro della retrocessione sembra essere ormai passato ed ora, nuovamente in Serie B, il comincia a costruire la squadra per provare nuovamente a tornare nella massima serie. Primo tassello, il nuovo allenatore: sulla panchina rosanero nel prossimo campionato ci sarà Pasquale Marino.

E' l'ex tecnico di e , infatti, il prescelto per guidare il Palermo nella prossima annata di Serie B. Il classe 1962 è reduce dall'esperienza con lo , che nonostante il buon campionato disputato non è riuscito a strappare il pass per la dopo l'eliminazione ai playoff.

✍🏻 Marino è il nuovo allenatore del Palermo ➡️ https://t.co/hQrokixmCi pic.twitter.com/j1uhNHz7LA — US Città di Palermo (@palermocalcioit) June 7, 2019

Marino torna nella sua Sicilia dodici anni dopo l'ultima volta, dato che nel 2005 al 2007 guidò il Catania in Serie A prima di approdare sulle panchine di e nella massima serie, nonchè di , Vicenza, Frosinone, e il già citato Spezia in cadetteria.

Spazzata via la possibilità di giocare di playoff, ma cancellata anche la retrocessione in Serie C, il Palermo sarà nuovamente tra le favorite per la promozione diretta in Serie A, alla pari del sconfitto in finale contro il e alle tre retrocesse Frosinone, e .