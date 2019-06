Nuovo allenatore del Genoa ufficiale: Andreazzoli è il post Prandelli

Dopo aver lasciato l'Empoli, Andreazzoli ha firmato con il Genoa un contratto biennale. Sarà lui a guidare i liguri dopo l'addio di Prandelli.

Continua a delinearsi il quadro delle panchine per la prossima al via il prossimo agosto. Dopo l'annuncio di Juric come tecnico del e in attesa degli arrivi di Giampaolo al e di Sarri alla , il ha confermato l'insediamento di Aurelio Andreazzoli.

L'ufficialità del nuovo allenatore è arrivata tramite una nota del Genoa:

"Il Genoa Cfc comunica di aver raggiunto un accordo di durata biennale con il signor Aurelio Andreazzoli cui verrà affidata la guida tecnica della prima squadra dall’1 luglio 2019. La Società auspica per mister Andreazzoli un proficuo lavoro e un futuro ricco di reciproche soddisfazioni".

Andreazzoli ha lasciato l' di comune accordo dopo la dolorosa retrocessione del club toscano all'ultima giornata della scorsa estate. Nonostante il terzultimo posto e il ritorno in Serie B, il tecnico ha destato grande interesse in Preziosi, che ha deciso di portarlo a Genova.

Lascia il Genoa dopo pochi mesi invece mister Cesare Prandelli. La scintilla tra Preziosi e l'ex commissario tecnico della Nazionale non è scattato, sopratutto vista una salvezza ottenuta all'ultima giornata guarda caso ai danni dell'Empoli di Andreazzoli.

Con Andreazzoli il Genoa scenderà in campo con il 3-5-2, un modulo che i tifosi rossoblù hanno visto molto spesso in passato. L'intenzione è quella di migliorare la classifica dello scorso anno, ottenendo una salvezza rapida per poi provare a togliersi qualche soddisfazione.

Per Andrazzoli si tratterà della terza squadra nella massima serie dopo ed Empoli. Primo obiettivo di calciomercato sarà Ismael Bennacer, centrocampista che ha fatto benissimo in Toscana: il nuovo tecnico vuole portarlo con sè dopo il biennio azzurro. Sbaragliando la forte concorrenza italiana ed estera.