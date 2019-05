Nuova maglia Juventus, ora è ufficiale: niente strisce bianconere

Le anticipazioni delle ultime settimane sono state confermate. La prima maglia della per la stagione 2019/20 non avrà le tradizionali strisce bianconere.

Il club ha presentato il kit per le partite casalinghe con un video pubblicato su Twitter e un messaggio abbastanza chiaro per spiegare la scelta di rottura.

Una scelta. Una promessa. Fianco a fianco. BE THE STRIPES. ⚫️⚪ Il nostro nuovo 19/20 home kit

"Non temere il cambiamento. Guidalo. Immagina ciò che gli altri non riescono a vedere. Osa dettare nuove regole. Fai in modo che le tradizioni non siano un limite".