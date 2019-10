Nottingham Forest, partita sospesa: il cibo viene donato ai senzatetto

Da una gara sospesa a un gesto nobile. Il Nottingham Forest sabato avrebbe dovuto affrontare il Reading in casa, ma la partita non si è mai giocata. E così ha donato il cibo preparato per la partita ai senzatetto della città.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La sfida contro i 'Royals' è stata rinviata per pioggia, decisione presa dall'arbitro nelle ore precedenti il fischio d'inizio. Il Forest aveva però preparato tutto, comprese le scorte di cibo per squadra e spettatori.

Così il club ha deciso di destinare tutti gli avanzi a 'Framework HA', associazione di beneficienza della città. Anche la Chief Football Officer Samantha Gordon e il CEO della 'NFFC Community Trust' Graham Moran hanno trasportato le scatole con il cibo nella sede dell'associazione.

Game off but nothing goes to waste 👏

#NFFC CFO Samantha Gordon and @NFFC_Community CEO Graham Moran helped to hand out food left over from today’s postponed game to @Framework_HA. pic.twitter.com/Xfw5RqdNxA