'Notte Azzurra' verso gli Europei: data, orario, ospiti, canale tv e streaming

Debutta il programma condotto da Amadeus che accompagnerà i telespettatori verso l'inizio di Euro 2020. Tutto su dove seguirlo in tv e in streaming.

L'11 giugno scatta ufficialmente Euro 2020. Gli Europei di calcio, spostati di un anno a causa della pandemia da Covid-19, inizieranno tra poco meno di tre settimane e l'appuntamento inaugurale vedrà protagonista l'Italia di Roberto Mancini, impegnata nel match d'esordio contro la Turchia.

In attesa che sia il campo a far parlare i tifosi italiani potranno avvicinarsi al grande appuntamento grazie alla nuova trasmissione di Ludovico Gullifa, Ermanno Labianca e Sergio Rubino, con regia di Stefano Mignucci, dal titolo 'Notte Azzurra', che sarà condotta da Amadeus. Un ricco antipasto in vista del piattoforte che accompagnerà gli italiani lungo un mese all'insegna del grande calcio.

Una serata di grande sport e divertimento con tanti ospiti presenti dall'Auditorium Rai del Foro Italico di Roma. A cominciare dal ct Mancini agli ex nazionali Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, oggi inseriti nello staff azzurro. Presenti in studio anche esponenti della comicità e della musica italiana come Paolo Bonolis, Frank Matano, gli Autogol e Clementino.

DATA E ORARIO DI 'NOTTE AZZURRA'

'Notte Azzurra' andrà in onda in prima serata martedì 1 giugno alle ore 21.40.

DOVE VEDERE 'NOTTE AZZURRA' IN TV E STREAMING

'Notte Azzurra', programma condotto da Amadeus, verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Rai Uno.

Sarà possibile seguire la trasmissione anche in streaming attraverso il servizio Rai Play. Per accadere al portale basterà connettersi attraverso dispositivi come pc, smartphone e tablet.