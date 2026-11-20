Non "se" ma "quando" dunque, e secondo i media iberici il momento è ormai arrivato. Almeno nei piani delle merengues, pronti a esercitare i loro diritti per riprendersi il cartellino del classe 2004 in vista del 2027/28.
GLI ACCORDI CON IL COMO
La scorsa estate il Real non aveva esercitato l'opzione di recompra a 9 milioni di euro e aveva ceduto al Como il 50% dei diritti sull'argentino per una cifra pari a 60 milioni di euro (dopo i 6 milioni già incassati nel 2024), portando la valutazione complessiva a 120 milioni.
LE CIFRE DELLA RECOMPRA
Secondo quanto riferito da Melchor Ruiz su Deportes COPE infatti, il Real Madrid è intenzionato ad esercitare l'opzione di recompra da 80 milioni di euro per Nico Paz.
La prossima estate dunque potrebbe avvenire il rientro alla base solo rimandato, come precisa Marca le merengues potranno attivare l'opzione di riacquisto in una finestra che va dall'1 al 15 luglio 2027, al netto di eventuali altri accordi con il club lariano.
MA NICO PAZ VUOLE TORNARE AL REAL?
Nico Paz dunque tra qualche mese potrebbe approdare alla corte di José Mourinho, andando ad arricchire un reparto offensivo che già conta campioni come Mbappé, Vinicius Jr, Bellingham, Arda Guler, Diomande, Brahim Diaz, Endrick e Rodrygo quando rientrerà dall'infortunio, al netto di eventuali cessioni nei prossimi mesi (occhio soprattutto ai tre brasiliani). Ma proprio questa abbondanza è un dettaglio da non sottovalutare.
Come evidenzia Marca infatti, il Real Madrid dovrà convincere Nico Paz, che da parte sua vuole avere certezze di trovare spazio e non restare chiuso dalla concorrenza. La mancata garanzia di minutaggio con i blancos infatti è stata uno dei motivi che ha spinto il giocatore a rimanere alla corte di Cesc Fabregas per un'altra stagione e se anche questa volta non fosse garantita allora potrebbe essere meno scontato il riscatto.
Ma cosa succederebbe in quel caso? Il Real Madrid, evidenzia Marca, perderebbe la clausola da 80 milioni di euro e a quel punto dovrebbe rinegoziare un nuovo prezzo con il Como, con il rischio concreto di dover sborsare poi una cifra superiore in caso di fumata bianca.