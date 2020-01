Neymar segna e dedica il goal a Kobe Bryant: gesto del '24'

Bel gesto di Neymar che dopo il goal in Lille-PSG esulta con il '24', il numero che fu di Kobe Bryant, scomparso oggi.

Il mondo della palla a spicchi è in lutto: è morto Kobe Bryant che ha perso la vita durante un incidente in elicottero. Se ne va una leggenda non solo del basket ma di tutto lo sport mondiale.

Una notizia che ovviamente ha sconvolto anche club e calciatori, subito pronti a far sentire la loro vicinanza: compreso Neymar che, in occasione di - , ha voluto rendere omaggio a modo suo al compianto cestista statunitense.

Al momento dell'esultanza per il rigore trasformato del definitivo 0-2, l'attaccante brasiliano si è rivolto alle telecamere facendo con le mani il gesto del '24', storico numero indossato da Bryant durante la carriera in NBA. Queste le parole dell'ex .

"Durante l'intervallo ho letto i messaggi per Bryant e ho visto che era morto. E' un giorno triste per tutti noi, lo sport intero piange la sua scomparsa. Ho esultato così per lui, era il suo numero. Spero che possa riposare in pace".

Oltre a Neymar anche altri giocatori hanno espresso un pensiero di cordoglio: da Romelu Lukaku a Francesco Totti, tutti commossi per la perdita di un grande campione che ha saputo eccellere dal punto di vista sportivo e, soprattutto, umano.