Newcastle-Everton 1-2: doppio Calvert-Lewin, Ancelotti vince ancora

Altra vittoria per Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton. Calvert-Lewin segna la doppietta che vale il 2-1 sul campo del Newcastle.

Seconda partita sulla panchina dell’ e seconda vittoria per Carlo Ancelotti . I Toffees , dopo essersi imposti nel Boxing Day contro il , si sono ripetuti sul campo del regolando gli uomini di Bruce con un 2-1.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Al St. James Park sono stati i padroni di casa a partire meglio e a rendersi maggiormente pericolosi nei primissimi minuti, già al 13’ è stato per l’ a portarsi in vantaggio con Calvert-Lewin che è stato abile a capitalizzare dopo una mischia nell’area dei Megpies .

Dopo il vantaggio ospite il Newcastle prova a guadagnare metri in campo alla ricerca del pareggio e al 29’ arriva anche l’1-1 con Carroll che però viene annullato per una posizione di fuorigioco dell’attaccante. Quattro minuti più tardi l’ex ci prova ancora da posizione eccellente, viene però murato all’ultimo momento da Holgate. La prima frazione di gioco va quindi in archivio con l’Everton avanti 1-0 ed i padroni di casa che possono più che altro recriminare per la loro scarsa lucidità in zona goal.

Ad inizio ripresa è Moise Kean , schierato dal 1’ da Ancelotti, a provarci con un bel destro, Dubravka però gli chiude la porta negandogli la via della rete. Al 56’ il pareggio del Newcastle con Schar che, sfruttando un’ottima sponda di Carroll, non lascia scampo a Pickford.

All’ora di gioco gli uomini di Steve Bruce si vedono annullare un’altra rete per fuorigioco (questa volta ad Holgate) e quattro minuti più tardi l’Everton si porta di nuovo avanti: palla di Walcott per Calvert-Lewin che in scivolata riesce ad insaccare in rete il pallone che vale il 2-1.

Nel finale la sfida è equilibrata e il risultato non cambia più, a esultare sono i Toffees . Per la squadra di Ancelotti il secondo successo di fila vale tre punti che le consentono di salire a quota 25 in classifica a pari punti proprio con il Newcastle .