Newcastle-Benitez al capolinea: ufficiale il divorzio

Il Newcastle ha annunciato l'addio di Rafa Benitez: niente accordo sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Può ritrovare Hamsik al Dalian.

Rafa Benitez cambia ancora. Dopo tre stagioni al timone del , l'ex tecnico di e non siederà più sulla panchina dei Magpies nel 2019/2020.

Ad annunciare il divorzio, sul proprio sito internet, è stato proprio il club bianconero che ha reso noto come non sia stato trovato l'accordo per rinnovare il contratto di Benitez in scadenza il 30 giugno.

"Abbiamo lavoraro duramente per prolungare l'accordo, ma non è stato possibile raggiungere un'intesa con Rafa e il suo entourage. Ringraziamo lui e il suo staff per gli ultimi 3 anni e il contributo significativo fornito per il raggiungimento degli obiettivi centrati".

Benitez era approdato al Newcastle a marzo 2016 in sostituzione di McLaren, retrocedendo in Championship a fine stagione ma tornando in Premier League dopo appena 12 mesi: nell' annata appena conclusa, l'allenatore spagnolo ha condotto i Magpies ad una salvezza tranquilla.

Nel suo futuro, come rivela 'Sky', potrebbe esserci la : Rafa, infatti, avrebbe ricevuto una ricca proposta dal Dalian dove ritroverebbe Marek Hamsik dopo le due stagioni condivise al Napoli dal 2013 al 2015.