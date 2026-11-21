Primo tempo di marca partenopea, almeno per quanto riguarda le occasioni per passare in vantaggio, nonostante l'uscita di Vergara per infortunio dopo una decina di minuti: in più di un'occasione Perri deve lavorare, con parate in serie sui tentativi di Politano, di McTominay e di Hojlund.
Verso la conclusione della prima frazione, però, il Torino ha una chance clamorosa per sbloccare il punteggio: Mandragora calcia da lontano con il sinistro e la palla si stampa direttamente contro la traversa dell'ex Milinkovic-Savic.
Nella ripresa il Torino acquisisce maggiore coraggio, anche grazie all'ingresso di Vlasic dalla panchina: Aboukhlal sfiora il vantaggio, così come lo stesso croato. Poi arriva nuovamente il momento di Perri, messo sotto pressione e bravo a opporsi alle conclusioni dei vari McTominay, Lang, Politano e Hojlund.
Al 73', però, Perri non può nulla sulla magia del singolo: McTominay riceve sulla trequarti dal volenteroso Lang, bravo a trasformare i fischi del Maradona in applausi, e con uno stupendo destro secco all'angolino basso vince la resistenza del portiere brasiliano, portando in vantaggio il Napoli.
ll Torino rimane in partita fino all'ultimo, ma il Napoli non trema e anzi, va vicino al bis con Lang all'ultima azione: ancora bravo Perri coi piedi. La squadra di Allegri torna finalmente a sorridere dopo due sconfitte e un pareggio. Provando faticosamente a uscire dalla crisi.
Argomenti correlati
PAGELLE NAPOLI-TORINO
McTominay parte subito fortissimo tra assist e tentativi, per tutta la partita dà la netta sensazione di essere il più in palla del Napoli e alla fine è lui a indirizzare dalla parte degli azzurri una partita complicatissima. Lang si comporta con personalità, rispondendo all'ostracismo del Maradona con l'assist per lo scozzese. Hojlund tenuto a bada a Ismajli e murato da Perri.
Proprio Perri è il migliore del Torino: l'ex portiere del Leeds si oppone come può ai tentativi dei giocatori del Napoli, cedendo infine a quello di McTominay. Ottimo Ismajli con una serie di chiusure, Mandragora cerca il goal da fuori area ma viene stoppato dalla traversa. L'ex Simeone, applauditissimo, punge in attacco nonostante abbia poche occasioni per segnare.
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic 6.5; Beukema 6.5, Rrahmani 6, Rafa Marin 5.5 (58' Olivera 6); Politano 6 (82' Favasuli sv), Anguissa 5.5, Gilmour 6.5, McTominay 7.5, Spinazzola 6 (58' Lang 7); Vergara sv (13' De Bruyne 6), Hojlund 5.5 (82' Giovane sv). All. Allegri
TORINO (3-5-2): Perri 7; Coco 5.5, Ismajli 6.5 (72' Comert sv), Comuzzo 6; Belghali 6 (40' Aboukhlal 6), Gineitis 6 (68' Casadei 5.5), Mandragora 6.5, Bragança 5.5 (46' Vlasic 6), Cacciamani 6.5; Adams 5.5, Simeone 6 (72' Zapata sv). All. Abate
TABELLINO NAPOLI-TORINO
NAPOLI-TORINO 1-0
Marcatori: 72' McTominay
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin (58' Olivera); Politano (82' Favasuli), Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola (58' Lang); Vergara (13' De Bruyne), Hojlund (82' Giovane). All. Allegri
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli (72' Comert), Comuzzo; Belghali (40' Aboukhlal), Gineitis (68' Casadei), Mandragora, Bragança (46' Vlasic), Cacciamani; Adams, Simeone (72' Zapata). All. Abate
Arbitro: Di Bello
Ammoniti: Comuzzo, Gilmour, Anguissa
Espulsi: nessuno