Napoli, speranza Hamsik: migliora in vista della Lazio

Migliorano le condizioni di Marek Hamsik: il capitano del Napoli ha svolto ancora allenamento differenziato ma potrebbe recuperare per la Lazio.

Sale l'ottimismo in casa Napoli per le condizioni di Marek Hamsik: il capitano azzurro era uscito malconcio dalla sfida contro l'Inter, ma sta sensibilmente migliorando in vista dell'altro big match contro la Lazio, in programma alla ripresa del campionato.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Hamsik sta accelerando il recupero dopo l'infortunio rimediato nell'ultima gara e procede a grandi passi verso il pieno rientro.

Nel report da Castel Volturno il club ha comunicato che Hamsik ha svolto ancora una seduta di allenamento differenziata, ma regna l'ottimismo in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica 20 gennaio al San Paolo alle 20.30.

